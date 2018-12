Tres actitudes frente a Jesús

Como bien indica el pastor Stephen Davey, en el famoso relato de Mateo 2:1-12, acerca de la visita que le hicieron unos magos (sabios) de oriente a Jesús por su nacimiento, podemos apreciar las tres actitudes que usualmente las personas adoptan respecto a la figura de Cristo. La primera de ellas es la amenaza. En la narración, esta actitud está representada por Herodes el Grande, quien al escuchar la historia de los magos sobre el nacimiento del rey de los judíos se inquieta profundamente debido a que él era el que ostentaba ese cargo y no tenía la más mínima intención de cederlo a ningún otro. De la misma forma, hoy en día existe un buen número de personas que no desean entregar el trono de sus vidas a nadie más que no sean ellos mismos, por lo que rechazan rotundamente el señorío de Cristo y algunos llegan hasta atacarlo.

La segunda actitud es la apatía. En el relato está representada por los líderes religiosos judíos. Estos son los que indican dónde debería nacer el Mesías, pero que no hacen nada por ir a corroborar la historia de los magos (a escasos 8 kilómetros de donde estaban). De igual manera, en la actualidad existen personas que creen en Jesús por costumbre, saben mucho de él, pero son creyentes grises, sin energía, cómodos en su religiosidad y carentes de un compromiso pleno con Jesús y su reino.

La tercera actitud es la adoración. Esta le corresponde a los magos, quienes a pesar de su origen pagano viajan cientos de kilómetros para reconocer el reinado de Jesús, se postran ante él en actitud de sumisión y le entregan los mejores regalos que son capaces de darle. De la misma forma existen personas que han tomado la decisión de amar a Jesús sobre todas las cosas, se han comprometido a servirle con todas sus fuerzas, se sujetan a su señorío, le imitan y se dejan guiar sin reservas por sus enseñanzas. Estos son los que hacen que el reino de Dios avance, derramando amor, justicia y bondad por donde van. ¿Y cuál es su actitud frente a Jesús?