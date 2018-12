¿Filmo o ayudo a salvar la vida de mi hermano?

El hermano de un paciente en coma, posiblemente con muerte encefálica, grabó un video en el que se muestra al enfermo asistido por un estudiante de Medicina interno, en el Hospital Escuela, al que le proporciona respiración artificial con un balón de ventilación, más comúnmente conocido como ambú, un nombre de marca. El joven practicante muestra inobjetable fatiga, sin embargo, las imágenes nunca muestran que el deje de apretar el balón. Según tengo entendido, el paciente falleció, seguramente no porque el interno dejó de ventilarlo, sino por las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito, mientras se conducía en una motocicleta, accidente del que debe responder la Dirección de Tránsito que permite la inobservancia de la ley.

Ahora, los parientes quieren utilizar la filmación para acusar al joven estudiante de medicina de negligencia y no ha faltado el amarillismo de quienes han divulgado con mucha malicia y mala intención esta noticia.

Este asunto requiere, indudablemente, alguna discusión.

Yo soy exprofesor de la Facultad de Medicina y mientras ejercí la docencia me opuse permanentemente al régimen de guardias que obligaba a los internos a quedarse en el Hospital durante más de 24 horas cada tercer día (parece que ahora las guardias se han espaciado), situación que conducía a los jóvenes estudiantes al cansancio, lo que les induce a estar somnolientos en las clases y en el trabajo y, por qué no, a dormirse mientras practican la primitiva tarea de ventilar a un enfermo en terapia intensiva con un balón de respiración manual.

Todo esto porque los hospitales del país no son capaces, por negligencia o porque sus presupuestos no se los permiten y sus directivos actúan con cobardía, indolencia y sumisión, de comprar ventiladores mecánicos, los hay neumáticos y eléctricos, que permitan una ventilación más segura y con control de los parámetros ventilatorios. El Hospital Escuela, el más importante del país, no cuenta con esos aparatos que son comunes en cualquier hospital del mundo. Asómbrense: tampoco los hay en la recuperación quirúrgica.

Me han contado, sin embargo, que hay personas que merodean en el interior del hospital, que son dueños de algunos ventiladores y los ofrecen en alquiler a los parientes de pacientes que los necesitan. Son las familias pobres a las que se les tiene que auxiliar a su pariente con el ambú, solamente usado ahora, en el mundo, con excepción de Honduras, para la atención de emergencia, mientras un enfermo es llevado a una ambulancia o a un hospital. De paso, las ambulancias hondureñas, las que vendieron los atracadores del Seguro Social, entre otras, tampoco tienen instalado un ventilador mecánico.

Ambucear, nuevo verbo inventado por los estudiantes de Medicina que tienen que enfrentar tan terrible tarea, es una práctica común en los hospitales del país. Del país que prefiere comprar bombas lacrimógenas, barcos de guerra, aviones de combate en vez de invertir en equipar los hospitales públicos. Se está haciendo una inversión en la construcción de tres edificios para las oficinas gubernamentales, mientras el Hospital Escuela está cayéndose. ¿No sería más sensato convertir esas nuevas edificaciones en el más moderno hospital de nuestro país? ¿Cuántos enfermos mueren en el Hospital Escuela y los demás del país por falta de estos aparatos? Seguramente muchos. Personalmente no veo que un estudiante de Medicina que se duerme mientras “ambucea”, cometa un delito.

He visto conductores que se duermen mientras manejan. Operarios de máquinas que se duermen. Y, ¿quién no se duerme al estar tremendamente fatigado? ¿Es acaso un delito dormirse? Sí, hay que deducir responsabilidades a los dirigentes del hospital, al Ministerio de Salud y a quien nos gobierna por no atender adecuadamente las carencias fundamentales de nuestros nosocomios.

Y a la familia del infortunado joven que fallece a consecuencia de un accidente de tránsito, sobre todo al hermano que realizó el video, habrá que señalarle su desvergüenza al querer poner en evidencia a alguien que auxiliaba su pariente; este joven en vez de ponerse a filmar debió acercarse al estudiante de Medicina para ayudarlo a apretar el balón que daba vida a su hermano, porque eso cualquier perico de los palotes lo puede hacer, o pedir auxilio para que el estudiante fuera sustituido y que pudiera descansar.

Esa conducta de este joven acarrea responsabilidad penal porque ha visto algo que a su entender está mal, pero que pudo subsanar pidiendo auxilio y no dedicándose a director de cine.

Lo otro es que la facultad de Medicina, también es responsable de esta situación anómala porque el hospital está bajo la responsabilidad administrativa de la UNAH, no tiene los arrestos necesarios para defender a sus estudiantes y tampoco pone medidas que frenen ese sistema y régimen que lleva a los jóvenes estudiantes a la fatiga y, por consiguiente, al bajo rendimiento y a estos fatales desenlaces.

Por supuesto que el Colegio Médico de Honduras también tiene responsabilidad en todo esto y debe tomar medidas para que tal barbaridad de “ambucear” no siga como práctica diaria en el Hospital Escuela y los demás del país.