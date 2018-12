Debo ir... Tengo que ir

Es muy frecuente confundir “desapercibido” con “inadvertido”; aunque se da una afinidad conceptual en estos adjetivos, está claro que hay marcadas diferencias de significado; así, decir que “Jorge llegó borracho a la reunión, pero pasó desapercibido” significa que nadie notó el estado amigable de Jorgito con Baco, nadie percibió que él estaba calamocano.



Pero si mencionamos que “Juan José es un alumno inadvertido y por eso siempre olvida hacer sus tareas en casa” estamos indicando que ese muchacho no advierte o repara en lo que debiera, camina distraído, abstraído. Pero también escuchamos y leemos frases como “Me ignoran todos y por eso no iré a esa reunión”. Ignorar es no saber algo: “Ignoro tu nombre”; también ignorar significa no hacer caso de algo o de alguien, como si no merecieran atención: “Me incomoda que me ignorés cuando te saludo”, “Le pregunté a Nelson y me ignoró”; luego, desapercibido, inadvertido e ignorado son términos afines, pero no sinónimos.



Hay diferencias entre los sintagmas “debo ir” y “tengo que ir”, pues no es lo mismo la carga significativa de “Debo ir a trabajar para alcanzar la meta” (si quiero voy, si no, pues no voy) que “Tengo que ir a trabajar para alcanzar la meta” (expresión cuya carga semántica implica una obligación).



A propósito de las perífrasis “debo más infinitivo” y “debo de más infinitivo” también hay diferencias: “Miriam debe trabajar mucho para tener esa gran vida” indica un hecho seguro, sé que Miriam trabaja demasiado; en cambio, “Miriam debe de trabajar mucho para tener esa gran vida” expresa duda, no estoy seguro si Mirian trabaja mucho para tal fin, o acaso la chava esa sea narca o “lavandera”.



En esta seccioncilla no se busca el perfeccionismo de la lengua, si ya se sabe que la lengua es un hecho evolutivo; sin embargo, se trata de manejar un cierto grado normativo lingüístico que no complique la vida del usuario del español, como este ejemplo meteorológico que se ha puesto muy de moda en estos fríos dias: “El ingreso del quinto empuje de aire dejará lluvias en varias partes de Honduras”, caso en el que insisto que es más fácil decir “El ingreso del quinto frente frío dejará lluvias en varias partes de Honduras” que significa la misma cosa, pero no siempre en la mente del receptor del mensaje.