¿Buenos y malos?

Existe en el ámbito de la política una forma de pensar muy peligrosa, que puede socavar nuestra percepción objetiva de la realidad. Esta se da cuando los miembros o seguidores de un partido político defienden que ellos son los buenos, los honestos, los únicos que quieren lo mejor para el país. Pero los del partido contrario son lo opuesto: los malos, los ladrones, los enemigos de la patria. Esta misma apreciación la podemos encontrar adaptada en otras esferas como por ejemplo la religión, donde algunos se creen santos impecables, que todo lo que dicen o hacen es correcto y goza del respaldo divino. Pero los demás son los pecadores, personas impúdicas que se merecen el infierno o todo el peso del juicio divino debido a su incorregible maldad.

Sin embargo, la Biblia presenta una idea muy diferente. En ella se indica categóricamente que todos los seres humanos somos malos, inclinados hacia el pecado por naturaleza. Dice el Salmo 14, según la NVI: “…No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!” Por su parte, Eclesiastés 7:20 señala que no “hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque”.

Por esta razón es que Jesús vino a la Tierra, se humanó, nació en un pesebre y tuvo una vida ejemplar. Por esta razón es que murió clavado en una cruz, ocupando el lugar que todos merecíamos. Porque no había otro camino para remediar nuestro pecado irremediable. Solo en Cristo, entonces, es que podemos llegar a ser buenos, manteniendo una comunión con él, apropiándonos de sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo y aferrándonos por fe a la salvación que él provee.

En cierta ocasión Jesús dijo: “No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. Y en la clínica de la vida todos somos enfermos y pecadores. Que esta navidad podamos recordar esto y dejemos a un lado las peleas y los ataques, no olvidando que lo malo que vemos en el prójimo también habita en nuestro corazón. Y es por eso que necesitamos un Salvador.