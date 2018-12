Honduras, territorio de experimentación

Honduras en muy pocas oportunidades ha sido territorio de hondureños; es decir, donde por medio de sus instituciones hayamos impuesto nuestra soberanía. En dos ocasiones, Nicaragua nos impuso sus gobernantes. Primero, a Policarpo Bonilla y después a Miguel R. Dávila, una vez concluida la guerra de 1907, en que Manuel Bonilla, respaldado por El Salvador, fue obligado a dejar el poder y abandonar, desordenadamente, sus fuerzas militares. Años antes, El Salvador y Guatemala nos impusieron a Marco Aurelio Soto e, incluso, en momentos, hasta Costa Rica se atrevió a intervenir en los asuntos de los hondureños. Y en la década de los ochenta del siglo pasado, Estados Unidos nos transformó en portaviones para atacar a Nicaragua y defender a las asediadas fuerzas militares salvadoreñas, mismas que en 1969 invadieron nuestro territorio en una voluntad irracional de conquistarnos.

De forma que no hay que extrañarse sobre lo que ocurre. Los temas que determinan el accionar de las frágiles instituciones republicanas son establecidos desde afuera. La corrupción, aunque ocupa el cuarto lugar entre las preocupaciones ciudadanas, es la función principal del Ministerio Fiscal.

La Maccih -que otra vez ha vuelto a sus andadas- ocupa los espacios publicitarios para justificar el apoyo económico que los donantes le hacen a la OEA, la que por ese medio oxigena sus exiguos recursos presupuestarios.

E incluso la lucha en contra del narcotráfico, desde tiempos de Manuel Zelaya Rosales, le fue arrebatada al Gobierno de Honduras; es decir, que es ejecutada, evaluada y financiada en forma directa por Estados Unidos, con tanto éxito que los tribunales de Nueva York tienen más poder e influencia que los tribunales locales, a los que los indiciados, en los tiempos que corren, ven con algo de sospecha y menosprecio. En fin, ahora que el tema de los emigrantes parece que se le ha ido de las manos a Trump por su oposición abierta e innecesaria se ha convertido en otra estrategia para la obtención de recursos, en un país como Honduras, en donde su población es fácilmente engañable y donde los errores se esconden para seguir engañando a los donantes.

Solo hay que recordar que antes de capital del crimen, que se le atribuía a San Pedro Sula, era la capital del sida; pero una vez que los fondos se orientaron en otra dirección el tema desapareció de los periódicos, derrotado por los asuntos en boga actualmente. Aún hay un joven escritor español que se ha vuelto famoso viviendo del desprestigio de Honduras, contando cadáveres, con la complicidad de algunos y la simpatía de la Policía, para la que la reducción de la delincuencia es buena relativamente; pero sin que desaparezca, porque entonces pierde sentido su existencia, como me confesó -con enorme sinceridad- un oficial retirado de la misma hace algunos años en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.

Hasta ahora, todos los hondureños estamos contentos. Los problemas no los vemos como amenaza, sino como una oportunidad para que desde el exterior fluyan dólares o euros. No importa que experimenten con nosotros manejando las estadísticas a su antojo y en dirección a sus intereses. Así no tenemos que defender el concepto de soberanía ni mucho menos pelear contra quienes nos roban identidad y nos inventan una imagen despectiva en el exterior. Más bien, muchos desean que se acelere la invasión china sobre Honduras, ya que así Estados Unidos se acordará de nosotros y resolverá nuestros problemas. A nadie le importa que seamos neutrales frente a los asuntos nacionales, que otros manejen nuestras cosas, los cínicos dicen que nadie come del honor nacional. Lo importante es que dejen algo, dicen, aunque para ello usen nuestro país como un territorio de experimentación mercadeando en el exterior nuestras dificultades y dejándonos unas migajas para entretenernos. Hasta que algún día, una generación que ahora usa pantalones cortos se ponga de pie y eche del templo a los mercaderes del templo, entonces los vendedores de palomas para los falsos sacrificios saldrán corriendo para Miami, dejándonos solos, como al principio, esperando que vengan otros a experimentar y salvarnos mientras nos hurgamos la nariz y bostezamos, aburridos, antes de echarnos a dormir irresponsables y engañados.