¡Cambios críticos!

El futuro siempre tiene una forma muy inesperada de llegar, la realidad es que el cambio nos transporta del presente al futuro y nos demanda una respuesta inmediata. “El tiempo todo lo cambia, excepto aquello dentro de nosotros, que siempre va a ser sorprendido por el cambio”, Thomas Hardy.

Evidenciamos siempre los cambios de la moneda, el cambio de Gobiernos y el cambio climático, el cual es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, según la convención Marco de las Naciones Unidas...

Todo aquel que fracasa en tener expectativas y fracasa en planear, en abrazar, y en supervisar el cambio va a tener que lamentarse de su pasado en el futuro. Al igual que los medicamentos y víveres tienen fecha de expiración –después de un tiempo su efectividad quedará en el pasado y al final serán completamente inútiles–, de la misma forma el presente tiene una fecha de expiración, la forma como usted ha estado pensando en el presente y lo que ha estado haciendo tendrá que cambiar para lograr mayor efectividad, si no se está perdiendo el efecto de estar en crecimiento, desarrollo e innovación. Nunca base su valor personal en los bienes que tenga, títulos o posesiones, ya que el día que no los tenga usted perderá su valor, vivimos en una sociedad consumista, materialista donde el dicho popular es “Tanto tienes tanto vales”, pero eso no es realidad, su valor lo determina usted; nuestros destinos han sido establecidos pero no son garantizados somos nosotros los responsables; un padre puede costear los estudios de sus hijos y matricularlos, pero son ellos los que deben pasar exámenes y asistir y sobresalir, son ellos los que deciden graduarse; del mismo modo, Dios estableció nuestro final pero él requiere nuestra participación para cumplir y llegar a la meta; la sabiduría es que “los hijos de Isacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento acerca de lo que sabían y debían hacer” 1 Crónicas 12:32. Nunca permita que los buenos tiempos o malos tiempos le impidan seguir buscando el propósito en su vida.