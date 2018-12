Mañana, jueves 20 de diciembre, se cumplen 23 años del tránsito de mi padre: Salvador Humberto Martínez Henríquez. Tenía 73 años y lo mató un cáncer de páncreas en cosa de dos meses. Como se imaginarán, la Navidad de 1995 fue para todos en la familia una época peculiar, en la que la nostalgia tiñó cada uno de los encuentros y festividades, y en la que nos dedicamos a elaborar retahílas de recuerdos y a reflexionar sobre el legado del que había partido para siempre.

Mi viejo tuvo y nos trasmitió unas ideas bastante claras, unas convicciones bien acendradas y unos modelos de conducta que no solo me han sido útiles sino que, y sobre todo, me han permitido tener un matrimonio estable, una familia normal, un ejercicio profesional satisfactorio y unos valores que han sido siempre el punto de partida y el norte de todos mis actos. Mi papá, lógicamente, estaba lejos de ser perfecto, pero lograba, en casi todas las acciones que recuerdo, ser ejemplar. Para el caso, y esto tiene en la vida unas consecuencias inimaginables, procuró ser buen esposo. Y no se trató sólo de ser marido fiel, cosa que logró, sino también de mantener la lucha por tratar con delicadeza a su esposa, de valorar su rol de madre y de hacernos respetarla y cuidarla. Como funcionario de gobierno, en lo que trabajó casi toda su vida, nos dio siempre ejemplo de puntualidad, de respeto escrupuloso a la propiedad estatal, de trato amable con colegas y subordinados. Como ciudadano fue impecable. Militó, desde muy joven, en el Partido Liberal, y aunque no aceptó nunca ninguna candidatura a un cargo de elección popular, sí nos hizo ver la importancia de participar en la vida democrática de Honduras.

Pero, definitivamente, la mejor herencia que nos dejó fue su fama de honradez, cosa que, en estos tiempos de latrocinio institucionalizado y socialmente validado, ha sido como una estrella que ha guiado mi camino. Esa fama de honradez incluía el ser hombre de palabra y de moralidad sin fisuras. Cualquier juticalpense que lo conociera, sin que importara su filiación política o su postura ideológica, daba fe de su integridad, de su honorabilidad, de su bonhomía.

Lo que ahora me queda es dejar una herencia similar a mis hijos. Porque dejar cosas, es relativamente fácil.

Claro que conviene dejarles un sitio protegido para vivir, algo de dinero en el banco y, mejor aún, haberles facilitado unos estudios de la mejor calidad posible, pero, al final, son los bienes intangibles, los que no perecen, los que más valen.