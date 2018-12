Nos ha nacido un niño, hondureño y migrante, cuyos padres huyen de la violencia y de la muerte, ha nacido en las fronteras de una tierra que no es la suya. Antes de nacer se vio forzado a huir de su propio suelo, coincidentemente con la celebración de la Navidad en todo el mundo cristiano, repetición de aquel nacimiento también de un migrante, ya que lo fue, también de aquel niño, nazareno, que tuvo que huir para evitar la muerte, que huyó en brazos de sus padres de la violencia que lo perseguía. Extraña semejanza, pero siempre repitiendo el drama humano de la migración y también de la salvación del hombre.

Sí, porque todo niño que nace trae esperanza, ya que al nacer un niño se repite inexorablemente el milagro de la vida, un niño siempre trae alegría y regocijo, un niño siempre será objeto de conocimiento y de misterio, un niño siempre robará una sonrisa y arrancará una lágrima, siempre provocará un canto y convertirá en padre a alguien, y entre la alegría y la compasión por un ser indefenso y tierno vuelven las preguntas que agobian la existencia humana. Ciertamente que esta caravana de migrantes hondureños nos ha expuesto al mundo como país, ha desnudado todos nuestros problemas ante la vista de todo el globo y a pocos hondureños no se les ha contrito el corazón al ver a nuestros hermanos por miles caminando sin rumbo fijo, buscando una esperanza tan elusiva como la que discurre entre la cárcel, el destierro y la persecución permanente, entre la deportación y el racismo.

Este niño que nació sin haberlo pedido, que ha nacido sin una identidad clara, pues la legal ya la determina la ley, es estadounidense, aunque sea malquerido por las autoridades de aquel país. Es cobijado por las leyes, la protección y las prebendas de aquella nación, aunque proteste a voz en cuello contra su presencia. El niño de Belén también vino a reclamar lo que era suyo, lo que le otorgó su Padre, no reclamó ser honrado, pero era el rey del universo, no reclamó una cuarta de tierra, pero era el dueño absoluto de la tierra, y no solo de la tierra, también de los hombres. Su identidad no se encuentra inscrita en un registro, pero le ha dado a millones una identidad que nunca se acabará. Qué especial es un niño, cuánta candidez, cuánta inocencia, cuánto divino.

Ese niño hondureño nacido en el drama de la vida, en el drama de sus padres, en el drama de los hondureños no es adorno de una bonita película, no es el final de una novela para que todos se sientan felices, es un ser de carne y hueso nacido en medio del drama para traer esperanza a sus padres, para traer esperanza a una nación que no la encuentra, para decirle a su pueblo que aunque todo se oscurezca siempre habrá un nuevo amanecer. Ese niño representa también la renovación de la esperanza para un pueblo que camina en la oscuridad, representa la esperanza de empezar de nuevo, representa la luz de la ilusión más pura.

Ver un niño siempre es reconfortante y misterioso, aunque sea pobre, aunque sea migrante, aunque sea menospreciado, pues ante la inocencia y la pureza todo se desvanece, un niño no reclama nada, pero parece merecerlo todo, un niño no parece gobernar nada, pero su inocencia y su pureza la gobierna todo. Cuando un niño aparece, cuando un niño nace, todos vuelven su vista a él, sin ningún otro motivo más que se trata de un niño. Cuánto más a aquel nazareno debemos volvernos todos, todos volver la vista, pues de él dice con arraigo mesiánico el profeta y con voz de legislador que su nombre es Admirable, Consejo, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrán fin.