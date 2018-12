El Dios libre

En la cosmovisión de muchos pueblos de la antigüedad se sostenía la creencia de una relación simbiótica entre los dioses y el ser humano, donde cada parte necesitaba de la otra en mayor o menor grado; pero es en medio de este tipo de pensamientos que surge la cosmovisión bíblica que, a contracorriente, nos presenta la idea de un Dios que libremente crea, pero que bien puede vivir sin su creación; un Dios libre que no es esclavo ni patrimonio exclusivo de nadie y que no le debe nada a ninguna persona; un Dios que no está encadenado a los dogmas humanos o que puede ser controlado por alguien; un Dios soberano que bien puede negarse a contestar mi petición o a cumplir mis caprichos por más que use frases estereotipadas tipo amuleto que intenten forzarlo a hacer mi voluntad. ¡Cuánto quisiéramos, por ejemplo, que en la presente época se pudiera escuchar audiblemente su voz o se le pudiera ver materialmente! Sin embargo, Él obra de acuerdo con sus perfectos designios, según mejor le parezca.

La libertad de Dios puede abrumarnos e, incluso, puede hacer pensar que es mera arbitrariedad; sin embargo, esa idea no puede estar más alejada de la realidad. Reflexionar sobre la libertad divina nos ubica, recordándonos quién es realmente el Señor y, más aún, nos ayuda a entender que si Él decidió tener una relación con la humanidad, llevándolo hasta encarnarse y morir por ella, lo hizo porque quiso, no por obligación o porque necesitaba algo de nosotros. ¡Cuán maravilloso es pensar que el Soberano del universo ha decidido libremente amar y salvar a seres tan insignificantes y complicados como somos nosotros los humanos! Por otro lado, Dios espera que si respondemos a su llamado de amor lo hagamos de la misma manera, de forma libre. Desea que le busquemos no por deber, costumbre o interés, sino de todo corazón, anhelando conocerle, tenerle como Padre y que su poder reoriente nuestra vida hacia el bien, la bondad, la justicia y la santidad.