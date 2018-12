Para Juancho, un sencillo jornalero, analfabeta, si un perro ladraba durante una noche de luna llena, su dueño o algún familiar cercano morirían pronto. ¿Cree usted que solamente la gente ignorante tiene creencias absurdas? Permítame entonces mostrarle las de la gente ilustrada: “La televisión no podrá conservar ningún televidente que capte después de los primeros seis meses. La gente se cansará de ver una cajita todas las noches”. ¿Sabe quien dijo esto? Nada menos que Darryl F. Zanuck, el director de la famosa compañía cinematográfica 20th Century-Fox. Seguramente, se sorprendería al saber que el problema de hoy es que la gente pasa demasiado tiempo frente a sus televisores. Y qué le parece este otro: “El hombre nunca llegará a la Luna, sin importar los avances científicos que haya en el futuro”. Esta categórica declaración fue dada en 1967 por el Dr. Lee de Forest, inventor del tubo audión y considerado uno de los padres de la radio. Un par de años después, en julio de 1969, el coronel Neil Armstrong posaba su pie en la superficie de la Luna. Pero… ¿también usted tendrá alguna absurda opinión? Es posible que sí. Hay estudiantes que aseguran “que detestan las matemáticas”, tan solo porque no se han interesado en ellas. Un maestro me aseguró que muchos alumnos que las rehuían acababan por enamorarse de lo que él llama “la magia que hay en los números” una vez que lograba interesarlos y las comprendían. ¿Piensa usted que no puede hablar en público? ¿Asegura que no puede adelgazar porque toda su familia está llena de gordos? ¿Está de acuerdo con muchos en que hay que ser tramposo para triunfar? ¿Se siente “muy viejo” para seguir estudiando?

Las creencias negativas le perjudicarán, así como las positivas le ayudarán, por eso es vital ser positivamente realista al observar lo que pasa a nuestro alrededor y llenarnos de pensamientos como “sí puedo”, “soy capaz”, “soy honesto”, “soy digno de dar y recibir amor”, “vale la pena vivir”, “Dios es más grande que cualquiera de los problemas que yo tenga”, etc.

LO NEGATIVO: Aferrarnos a creencias tan absurdas como perjudiciales.

LO POSITIVO: Contrastar nuestras creencias con los hechos reales. Cambiar aquellas creencias que nos perjudiquen sustituyéndolas por aquellas que nos ayuden a triunfar.