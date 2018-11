Conocer y reconocer

“Cualquiera puede contar las semillas que tiene una manzana. Solo Dios puede contar cuantas manzanas saldrán de esas semillas”. Robert. H Schuller.

El potencial que se manifiesta de la bondad de Dios en la vida del ser humano son el resultado de la experiencia de conocer a Dios en toda su plenitud; Dios siempre quiere obrar por su propio bien en beneficio siempre para manifestar su perfecta voluntad; muchas veces las personas se ofenden en el caminar con Dios, con los demás, consigo mismo, en el hogar, la familia, escuela, trabajo, etc. Jesucristo expresó: “... y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” (Mateo 11:6). Los fariseos se ofendieron con Jesús porque vieron en él cosas que no les gustaban y él no pudo hacer obras maravillosas entre ellos; Jonás se ofendió con Dios porque él perdonó los pecados de Nínive cuando sus habitantes se arrepintieron.

Lo maravilloso es que Dios no es humano, el salmista dijo “... Esto sé que Dios está por mí” (Salmo 56:9b). Poderoso saber que no importa cualquier circunstancia es que Dios está por usted y no le va dejar, por muy difícil que sea este día no desmaye su fe y corazón; su nombre Emanuel expresa la más grande respuesta que toda persona necesita saber y experimentar que Dios es con cada persona que le conoce, reconoce y anhela establecer una relación; el apóstol Pablo: “...a quienes Dios quiso dar la riquezas de la Gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria...” (Colosenses 1:27). Los beneficios de conocer a Dios son muchos: identidad, propósito, valor, protección, preservación, creatividad, méritos, productividad, sacrificio y al final una vida de muerte, pero también de resurrección; muchas veces las personas no saben quiénes son porque no conocen de donde vienen. “Los regalos de Dios siempre superan los sueños humanos” Elizabeth Browning.