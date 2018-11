Corte constitucional en el diálogo

Aunque la necesidad de la creación de una corte constitucional se ha mantenido vigente desde hace mucho tiempo, su exigencia de parte de los sectores de la hondureñidad no ha tenido el respaldo que todos esperaríamos. Los motivos por lo cuales esta propuesta nunca ha tenido el apoyo masivo de la ciudadanía es porque no entienden realmente el papel que un tribunal constitucional juega en la vida de una nación o porque no creen que vaya a funcionar o cumplir con los objetivos de su creación, o será que hay conciencia en la sociedad de que antes de la creación de una corte constitucional se tienen que romper viejos esquemas políticos y dar inicio a una nueva relación entre los poderes públicos donde realmente exista independencia y complementariedad.

El último episodio legislativo intentando limitar el veto presidencial en ciertas temas legislativos de interpretación de la Constitución y leyes secundarias deja en claro que entre nuestros políticos no existe formación democrática, que no creen en la independencia de los poderes y que en vez de ejecutar acciones legislativas que propicien la complementariedad entre los poderes púbicos y hagan creíble la democracia ante el público están empecinados en un cacicazgo político donde pretenden someter a los demás poderes públicos.

Pero justamente esa intención de querer cercenar las facultades del Poder Ejecutivo vuelve a resaltar la necesidad de una corte constitucional viable y creíble en el sentido más estricto de independencia e idoneidad, ya que al surgimiento de una corte constitucional le viene aparejada una formación política que respeta la Constitución y las leyes y no convierta el texto constitucional en un mal chiste donde los políticos expresen que lo quebrantan cada vez que es necesario. Sabemos que el conflicto entre los poderes públicos aquí es permanente, nos ha producido crisis enormes y unos traumas de los que aún no nos reponemos, por ello crear una corte constitucional, aunque es una necesidad jurídica de la nación, no puede resultar solamente del diálogo político, sino de una plena conciencia de la sociedad de que este tribunal es necesario, pero su creación debe obedecer a unos lineamientos alejados totalmente del manoseo que se hace de la justicia y de los nombramientos de los más altos magistrados, que su creación como una entidad jurídica debe no solo insertarse en el texto legal de nuestro país, sino también en la mente de toda la sociedad.

Una corte constitucional con el poder que trae consigo será la más fiel salvaguarda de la Constitución y, por tanto, garante del orden público y el fiel de la balanza cuando las fuerzas de los poderes públicos se desembocan, no se trata de otro tribunal manipulable y controlado desde las esferas del poder, se trata de un poder que balancea los poderes, se trata de un tribunal que es capaz de establecer las fronteras de los poderes públicos y con la capacidad de deponer un presidente cuando este abiertamente actúa en contra de la norma constitucional.

De allí que no puede ser ni un tema trivial la creación de la corte constitucional ni tampoco solo producto de resoluciones políticas, este tribunal es necesario para darle credibilidad a la población, para sacar la política de la justicia, no para crear una justicia más política, es necesario que esta corte Constitucional tenga la fuerza, la dignidad y el poder necesario para poner los cimientos de un verdadero Estado de derecho. Aunque lo repitamos hasta la saciedad que en Honduras existe seguridad jurídica, cuando solo nos referimos exclusivamente a la garantía que tiene el capital para invertir, ningún ciudadano lo va a creer mientras en los hospitales se mueren los enfermos por falta de atención, mientras los presupuestos del Ejecutivo se diluyen en gastos superfluos y no se atiende la salud. La corte constitucional y el Estado de derecho no solo protegen el capital, protegen al ciudadano.