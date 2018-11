Aborto sigue la batalla

¿Por qué esta obsesión con el aborto? Más allá de que es un suculento negocio y de las tesis malthusianas de que es bueno todo lo que restrinja el crecimiento de la población, el fondo de la cuestión está en el odio hacia la familia. Haciendo que la madre mate al hijo queda destruida la base de la familia, pues la relación materno-filial es la más fuerte no solo en la especie humana sino en la generalidad de las especies animales. El aborto no solo destruye la vida del inocente, sino también la de la madre y la de la familia, existente o futura. Las heridas en la mujer y en el hogar son tan graves que a veces no se curan nunca. Con razón, por lo tanto, el cardenal Cipriani, arzobispo de Lima, decía esta semana que el aborto es la prueba de la existencia del demonio en el mundo.

¿Cuál es la postura de los católicos sobre el aborto? Si nos fijamos en Estados Unidos, los católicos fueron votantes demócratas en su inmensa mayoría durante muchos años. Cuando fue aprobado el aborto, a raíz del caso Roe contra Wade en 1973, muchos católicos se plantearon si era posible compaginar su apoyo al Partido Demócrata con su fidelidad a una iglesia que rechazaba esa práctica. En ese momento, acababa de ser nombrado arzobispo de Cincinnati el que después lo sería de Chicago, el cardenal Bernardin, que lanzó la teoría de la “túnica inconsútil”. Para él, la defensa de la vida debía abarcar todo el arco de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, tan importante era luchar contra el aborto como defender la calidad de vida del que ya había nacido, sus derechos laborales y económicos.

Aunque Francisco no ha hablado de las implicaciones políticas del aborto, sí ha dejado claro que no se le puede apoyar de ninguna manera. Esto hace pensar que la batalla del aborto no ha acabado