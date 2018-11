Frijoles controversiales

Ha sido motivo de discusión, especialmente en redes sociales, si en Honduras comemos frijoles o no, todo a partir de un video, que se convirtió en viral, en el que una mujer hondureña supuesta integrante de la caravana de migrantes que se encuentra en territorio mexicano, se queja de la comida, aduciendo que les dan frijoles y tortillas, y que eso es comida para cerdos. Esto sirvió como detonante para que abundaran mensajes destinados a reivindicar los frijoles como parte esencial de la gastronomía hondureña, como reclamo a las palabras de la mujer; algunos fueron un poco más allá, no solamente señalando, sino atacando la actitud “malagradecida” de la protagonista de aquel infortunado video.

Por un momento, de varios días por cierto, el tema central de la crisis migratoria que sí existe y que solamente ha sido evidenciado por la multitud que decidió desplazarse en grupo por las razones que sea, dejó de ser el centro de atención, desplazado por supuesto, por los frijoles. Los mensajes de reproche ante la actitud de los migrantes en México no se hicieron esperar, otros demostraron el comportamiento poco amable y nada educado de muchos hondureños de la caravana. Hubo más de alguno que diera a conocer otra cara, la del agradecimiento, la de la sonrisa –a veces adolorida- como única forma de expresión ante los gestos de buena voluntad.

Este caso solamente nos demuestra que la realidad no es una sola, sino múltiple; que la información transmitida desde lo emocional, sin el tamiz delicado de la objetividad, la hace una versión más, interesante, atractiva y viral, pero al fin y al cabo poco sustancial. Los frijoles y las tortillas, sin embargo, lograron curiosamente lo que muchos otros temas no despiertan en los hondureños: la identidad y el orgullo nacional. Dolía ver y escuchar a la mujer, replicada una y otra vez, diciendo semejante cosa sobre el plato principal en las mesas catrachas. ¡Que no se metan con los frijoles y las tortillas! Porque en ellas se ve plasmada nuestra cultura gastronómica, porque en el fondo, es de las pocas cosas que logran unirnos a todos los catrachos, sin importar la condición socioeconómica.

Este tema también puso de manifiesto la necesidad de trabajar por fortalecer la autoestima nacional, tan dañada. Nos hemos acostumbrado tanto a lo malo, que hacemos eco de cualquier cosa que ponga en entredicho nuestra hondureñidad.

El video de la mujer, más allá de ser una muestra de ingratitud, lo es de frustración. No es algo anormal. Más de alguna persona que haya tenido la oportunidad de llevar algo de comida, ropa e incluso juguetes a quienes pasan por serias dificultades, aún en territorio patrio, se habrá encontrado con la frustración que generan las expectativas inalcanzadas, y entonces vienen las palabras que resultan dolorosas, pero que son su única vía de escape, como ejemplo: ¿no tiene otra cosa?, estamos cansados de comer solamente esto.

Dar sin esperar nada a cambio no es fácil para nadie, es un reto que superar, de forma particular si no logramos comprender que las situaciones vividas por los otros, tan parecidos, pero al mismo tiempo tan distantes y a veces de trato tan tosco, los hacen actuar de manera poco agradable. Es importante no hacer leña del árbol caído, especialmente si se trata de nuestra propia identidad; no contribuyamos a autoetiquetarnos como personas groseras, ingratas y odiosas; los hondureños somos muchas cosas buenas que tenemos que aprender a ver y reconocer.

Somos gente luchadora, de trabajo, hospitalarios, cálidos en el trato. Honduras no es una tierra de gente de escaso valor, todo lo contrario. Ojalá logremos asimilar esto y dejemos de convertirnos en caja de resonancia de todo aquello que únicamente señala lo malo de nuestra gente y a generar odio hacia nosotros.

Es indispensable señalar otros temas que nos aquejan, que son graves: la falta de oportunidades, la violencia con la que convivimos, la impunidad que nos sume en la desgracia. Que la pasión con la que destacamos los frijoles con orgullo, sea la misma con la que exijamos que nadie esté por encima de la ley en Honduras, no solamente cuando se trata de la ley de la gran nación del norte.