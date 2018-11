Cuando observamos el devenir de la sociedad humana en sus movilizaciones nos damos cuenta tristemente de que algunos aprecian la integridad, mientras que otros la niegan con sus actitudes, procedimientos, reacciones y faltas de veracidad. Urge que en el seno de la familia se instruya, se enseñe y se proporcionen todos los conocimientos pertinentes de este valor a las nuevas generaciones para que venga a rescatar a este país del mal ejemplo que los supuestos líderes manifiestan acomodando todo para su beneficio y no del pueblo. Bien dice el Lic. Manuel Chinchilla al respecto en su libro sobre valores: “Las personas con integridad no juegan a la carta falsa acomodándose a las posiciones ventajosas que el momento determina. Son probos, transparentemente honrados y con una alta moralidad, donde no hay cabida para las bajezas de la iniquidad”.

Este es el tipo de hombre y mujer que necesita Honduras, donde los principios se imponen a la malicia y la bondad a la maldad. Donde no se busca solo lo propio, sino que se busca, sobre todo, el bien de los demás.

Si tan solo estos señores y señoras que están en eminencia se empaparan de los grandes ejemplos que las Sagradas Escrituras nos enseñan, como el caso de Job, que admitió que comparado con Dios no era en lo absoluto puro, confesando que en su corazón habita el pecado; pero cuando hablaba de su integridad se refería a que intentaba con todas sus fuerzas que sus relaciones consigo mismo, con su familia, con sus amigos, con el prójimo en general y con Dios fueran correctas. Su sentido de responsabilidad era irreprochable. En el inolvidable drama de la vida de Job, la adversidad choca de frente con la integridad, y esta última prevalece. Su confianza firme en Dios, su paciencia y humildad han venido a convertirse en lecciones objetivas para todas las generaciones humanas.