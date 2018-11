El efecto de las caravanas

Hacer visible el sufrimiento de nuestros compatriotas y visibilizar una inmigración permanente de nuestros hermanos hondureños decepcionados por no tener oportunidades de empleo han sido los principales efectos de las caravanas de migrantes que tocan las puertas del norte. Los venezolanos huyen por millones de la crisis económica y social que los azota y nuestros compatriotas huyen por razones parecidas, sí, parecidas, porque no son ni las mismas ni son equiparables. En Venezuela no hay comida, no hay productos esenciales, aquí sí los hay; pero no son accesibles; allá no hay trabajo, aquí sí hay, pero muy mal pagado.

Esas son las realidades que hay que diferenciar entre una y otra crisis, los hondureños han estado emigrando hacia Estados Unidos siempre, los venezolanos por los últimos años, esto es así, pues todos sabemos que la migración hacia Estados Unidos ha sido permanente, continua y en creciente número cada año. Hay estadísticas por hora, por día y por año, pero lo cierto es que ahora se ha hecho visible gracias a las caravanas de migrantes, con unos efectos que no sabemos a grado cierto si serán en beneficio de los que ya van en la caravana, en perjuicio de ellos mismos o, en el peor de los casos, en perjuicio de los de las caravanas y de los que siempre se han ido de manera individual y corriendo sus propios riesgos en solitario.

Porque es cierto que las caravanas han hecho visible ante el mundo esta realidad de la inmigración, pero esa realidad nosotros los hondureños siempre la hemos conocido, pero ahora la conoce el mundo, ahora es tema de campaña en la gran nación del norte y motivo de comentarios y de llamado a la compasión en muchas partes por donde pasa la caravana de migrantes; pero también hay que pensar que estas caravanas también han puesto los ojos de las autoridades americanas en el tema de la inmigración, de tal forma que el nombre de Honduras jamás había estado tanto tiempo y con tanta fuerza en la boca de los políticos norteamericanos, pero lo cierto es que así como la caravana se puso en el plato diario de las noticias, también es cierto que hará que crezca el sentimiento antiinmigrante y las barreras físicas y legales para evitar el ingreso de inmigrantes.

Allí está la última resolución ejecutiva del presidente Donald Trump de negar el asilo a cualquier inmigrante que entre a USA violentando la ley, el que no ingrese por un puesto fronterizo establecido no tendrá derecho a pedir asilo, algo que se mira sin mayor detenimiento, pero que significará cerrar de plano la puerta a miles de inmigrantes que con sobradas y alegadas razones de persecución política, violencia doméstica o de otro tipo, antes sí tenían la opción del asilo, aunque hubiesen entrado de manera ilegal. Hoy o por lo menos por tres meses esa opción está cerrada, he aquí una consecuencia totalmente negativa de las caravanas de migrantes, y la negación de la nacionalidad para quienes nazcan en Estados Unidos. También sabemos de esa práctica común entre muchos padres hondureños que decidieron en su momento que sus hijos nacieran en suelo americano para que fueran cobijados bajo la bandera de USA y gozaran de los beneficios de un Gobierno que cuida de sus ciudadanos, de su salud, de su vida y de su bienestar. Aquí el efecto es que el presidente Trump también desea terminar por decisión presidencial con este privilegio, pero que como conocedores de la ley y del derecho internacional sabemos que eso no es posible, que este derecho a la nacionalidad del país donde se nace no es una cuestión que la puede decidir un presidente por muy poderoso que sea, pues no depende del Poder Ejecutivo ni tampoco solo del Congreso, se trata de un derecho internacional que no puede ser menoscabado por decisión unilateral de un mandatario. Por lo menos, en esto las caravanas han puesto a funcionar el Estado de derecho y la Constitución en ese gran país.