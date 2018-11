¿Qué percibes?

En medio de la gente decido quedarme callada. Debo confesar que eso me cuesta mucho, pues mi primer impulso es opinar.

Las versiones tan diferentes y distantes sobre un mismo asunto parecen una pequeña muestra del escenario nacional. Ellos opinan sobre la realidad del país, pero cada situación puede ser otra, vista desde perspectivas que poco tienen en común.

No sé por qué la gente se va –decía alguien, opinando sobre la caravana de migrantes- si aquí las cosas no están tan mal. Otro más argumentaba: y cómo no querer partir, si aquí es tan difícil encontrar un empleo y los salarios cada vez alcanzan menos. Cada quien seguía con su propia versión, acompañándose, pero sin escuchar. Únicamente se oían, quizás como un acto profundo de compasión humana o tal vez, como simple catarsis.

No interesa la realidad vista por otros ojos, desde historias y experiencias distintas; tampoco parece que importe ya convencer, sino únicamente soltar esas percepciones y darles forma de verdad absoluta, a fuerza de repetirlas. Esa escena es muy común, quizás más de lo que pensamos. A veces en conversaciones, otras en redes sociales en las que algunos se esconden detrás de perfiles falsos; otras más en medios de comunicación masiva.

Todas las versiones parecen ser verdades a medias, porque Honduras no es un solo país, sino diversas versiones de él, tan complejas como el papel que a cada quien le corresponde en este gran cuento. Las versiones oficiales tienen esa suerte de ser las menos aceptadas. Pero hay muchas otras más que varían de acuerdo con la realidad socioeconómica de sus protagonistas. La cohesión social, entendida como el deseo de un grupo poblacional de permanecer unido, no ha sido una característica sobresaliente de los hondureños, mucho menos ahora.

No podemos pretender que la vida de miles que se encuentran sumidos en la pobreza sea percibida por los grupos poblacionales más favorecidos de la misma manera. ¿Y los que no son pobres, pero tampoco llegan a ser ricos? El país también les pertenece, aunque hoy por hoy asumamos que constituyen una minoría cada vez más reducida.

Hay muchas Honduras, no solamente la de aquí y la de allá que se ha convertido en una división para la posteridad, sino como muchas variaciones del mismo tema. ¿Es bueno o es malo que así sea? Puede ser bueno si nos lleva a una visión compartida, a desarrollar empatía, a comprendernos mejor para buscar soluciones integrales para muchos de los problemas que nos aquejan de diferentes maneras.

Es malo cuando lejos de construir arrasamos con la posibilidad de entendernos, cuando los argumentos ceden ante los ataques irracionales, cuando defendemos posiciones inamovibles, aún a sabiendas que solo logramos agrandar las diferencias, abrir heridas, atizar el fuego del rencor.

Es malísimo cuando fortalecemos la cultura de la desconfianza, de la especulación, en la que nadie cree en las instituciones que deberían dar soporte a la débil democracia; cuando la sospecha pesa más que las certezas.

También es peligroso, porque la falta de consensos mínimos genera inmovilidad, en un mundo dinámico; porque desperdiciamos algo más que energías y creatividad en atacar. El tiempo perdido no se recupera nunca y el mundo no se detiene a esperarnos.

Es válido disentir, expresar el desacuerdo, de la misma forma que es indispensable escuchar activamente quizás no para aceptar, pero sí para entender los motivos de los otros, tan cercanos y tan distintos. Procuremos hacer el ejercicio; si persistimos en la inmovilidad, todos los que estamos en este mismo barco, tenemos un país que perder. Es tiempo de aprender a escuchar.