La noche oscura del alma

Recuerdo el tiempo cuando se hablaba de un país en el centro de América bendecido por la naturaleza, bañado por dos océanos y poblado de gente humilde de corazón, con sangre caliente de ancestros de linaje puro, y trabajadores incansables para engrandecer sus familias. Todavía en los años 70 se escuchaba esa reseña a la hondureñidad.

Con el paso del tiempo esa descripción gloriosa de nuestro país se fue extinguiendo. Poco a poco fue surgiendo desde adentro del país un sentimiento de minusvalía y conformismo que nos ha llevado al punto actual donde el negativismo y el pesimismo gobiernan los corazones de la colectividad.

Allá por los años 80, el laureado escritor y poeta hondureño Gautama Fonseca escribiría: “Honduras no es un país. Es, tan solo, un dolor alto, ancho y profundo...”. Una descripción exacta del estado de ánimo nacional. Y eso hace tres o cuatro décadas. La situación actual es peor.

Tenemos que detener esto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos. Tenemos que dejar ya la autocompasión. Tenemos que dejar de prestar oídos a lo negativo que muchos destilan. Tenemos que dejar de vivir la política. Tenemos que empezar a buscar aquellos aspectos de la vida que suman. Hemos vivido mucho tiempo absortos en lo malo que tenemos y no hemos observado la belleza alrededor.

Y claro que hay belleza y cosas por las cuales enorgullecernos. Pero hemos visto la vida a través de la política. Y desde ese prisma todo se ve oscuro porque ese medio es espeso, turbio, cenagoso. Política en la radio, en la TV, en los periódicos, en las reuniones con amigos, en el trabajo, en toda ocasión. La omnipresente política.

Debemos dejar la política a los políticos, y los demás que no lo somos a generar bienestar para nosotros mismos, nuestras familias, nuestra comunidad. A cada quien lo suyo. Debemos salir de esta noche oscura del alma. Salir de esta depresión, de este sentimiento de soledad y vacío. De esta negación a lo bueno que nos rodea y que no observamos porque no queremos, porque ya nos acostumbramos a no ver.

La felicidad y la desdicha están a tan solo un pensamiento de distancia. Solo es de escoger cuál pensamiento domine en nuestra mente. Una persona puede pasar del desánimo al optimismo en un segundo sin que las condiciones externas a él cambien. Solo es cuestión de decidir qué queremos pensar. Y esto no quiere decir que los problemas terminan por arte de magia. Pero según sean nuestras expectativas, eso obtendremos. La vida será el reflejo de la preponderancia de nuestros pensamientos. Si deseamos bienestar no pensemos en desgracias. Elemental. Y eso es lo que ha estado sucediendo en este país. Hemos apostado a la mediocridad en toda actividad, y nos hemos revolcado en el lodo hasta el grado de disfrutarlo. Queremos dar lástima, y lo logramos.

Mientras el ser humano no levante la vista al cielo no verá las estrellas. Tenemos que empezar en nosotros, a título personal. No permitir que nos invada el desánimo. No permitir que nos vendan negativismo y malos augurios. Un país lleno de personas negativas es una fuerza poderosa que atrae más de eso. Si cambiamos la palabra negativo por positivo, en esa frase, también es cierto.

Pero tenemos que darnos la oportunidad de creer en nosotros y en este país. Y si crees que con quejarte o señalar lo malo que están las cosas estás haciendo algo para remediarlo estás equivocado. Es mejor que envíes buenas vibras que ese veneno que crees es inteligente esparcir. Somos nosotros los que tenemos este país donde está. Nosotros hemos elegido todo de cuanto nos quejamos. Somos el soberano. “El que cree, crea; el que crea, hace; el que hace, se transforma a sí mismo y la sociedad en la que vive”. Proverbio maya. Simple. El mundo en que vives es elección tuya.