Tildes en siglas y acrónimo

Se llama sigla tanto a la palabra formada por las iniciales de los términos que integran una denominación compleja, como a cada una de esas letras iniciales: UNAH, IHSS, ATIC, ONU.

Unas siglas se pueden leer tal como se escriben: Unesco, Unicef, Unah; otras son impronunciables en una sola palabra y es obligado deletrearlas, como PNUD, ADN, TNT, ONG. Es importante aclarar que las siglas van totalmente en mayúsculas (no así los acrónimos); no obstante, se aconseja que cuando una de esas abreviaturas tenga más de tres letras vaya en mayúscula solo la primera: Unah, Acnur,; además, en muchos casos estas siglas se lexicalizan, es decir, se convierten en palabras plenas y tendrán que seguir las reglas normales de todo vocablo: sida, ovni, láser, pyme. Las siglas son invariables en número en la forma escrita.

A veces (por influencia del inglés) leeemos ONG´s, aunque ese apóstrofo en esa lengua tiene el carácter de pertenencia y no de pluralidad; pero cuando se presenten estos casos lo ideal es anteponerles determinantes a la siglas: “Varias ONG estuvieron ayudando a la comunidad”, incluso, es válido lexicalizarla como “oenegé”. Otra abreviatura es el acrónimo, que consiste en unir las primeras letras de varias palabras para formar una sola, por ejemplo: Colprosumah (Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño). También el acrónimo es cualquier sigla que se pronuncia como una sola palabra: sida, sonar, pyme (esta última es acrónimo de “pequeña y mediana empresa” y se ha conceptualizado como “empresa mercantil, industrial, compuesta por un número reducido de trabajadores y con un moderado volumen de facturación”).

Muchos se preguntarán si se tildan o no los acrónimos y siglas de nuestra lengua, pues claro que se tildan si se originan en el español, y si en varias ocasiones no lo hemos hecho es por aquello de que las mayúsculas no se acentúan (una aberración gramatical porque sí se tildan) y luego porque en muchos casos estas abreviaturas no trascienden fuera del ámbito local y son de endeble permanencia; ya casi nadie recuerda Bancomer, Banafom, pero si con el tiempo estas unidades hubieran traspasado su espacio nacional (así como Mercosur) quizá ahora serían palabras normales y tendrían que acentuarse de acuerdo con las normas establecidas. Este es el caso de Fundéu, que aún no se registra como vocablo en el DRAE, cuyo significado es Fundación de Español Urgente, es un acrónimo muy conocido en el mundo de habla hispana. Otro acrónimo es el de Banpaís. Lo mismo pasa con “láser” ,que ya es unidad léxica, se tilda. Estas son cosas de reglas, pero también son de delicadeza gramatical.