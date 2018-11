Sin sustento iniciativa contra bancos

La exposición de motivos de la iniciativa para adicionar leyes que regulan los bancos no tiene ningún fundamento válido para apoyar las prohibiciones que piden. El primer argumento es que ganan mucho dinero los bancos en México. Son los terceros con mayores ganancias en Latinoamérica. La conclusión de esa premisa es que si tuvieran menos ganancias no sería necesario prohibirles cobrar comisiones o topar sus precios.

El segundo argumento es que la tercera parte de sus ganancias provienen de comisiones. De ese supuesto se deriva que el remedio es que reduzcan esa proporción. Se quedaron los senadores de Morena en la banca en que no había cajeros, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito y débito, existían pocos servicios que significaran ingresos para los bancos. Si actualmente usamos los servicios bancarios, con sus fallas, es que nos ahorran tiempo y dinero. Me gustaría que fueran más baratos, para lo que hay que crear un entorno legal de más competencia, menos impuestos y reglamentaciones.

Cuando presidí la Condusef, 2006 a 2012, conocí los cuadros que aparecen en la iniciativa. En aquel tiempo consideré necesario comparar las principales comisiones en varios países. La respuesta de los técnicos fue que las diferencias del entorno legal, fiscal, el riesgo país, el costo de transacción, entre otros factores, dificultan comparaciones realistas. Si ahora pueden hacerlas, deberían aparecer en la exposición de motivos de la iniciativa para darle sustento.

Se debe buscar un entorno para reducir los precios de los servicios bancarios, pero la propuesta presentada por senadores de Morena no tiene fundamentos que validen lo que piden. Monreal confiesa que no consultaron a técnicos ni lo comentaron con los banqueros, los afectados, como debe hacerse en toda iniciativa. El sostén de esa iniciativa son las acusaciones a los bancos de ganar mucho dinero, que consideran un ‘pecado social’ los radicales de izquierda. Como protesta, Monreal y sus seguidores no deben usar tarjetas de crédito ni cajeros. Se puede vivir sin esos servicios, Venezuela es un ejemplo. Ahí les pueden decir cómo les fue con los controles de precios.