Ya tengo lo mejor

Siendo honestos, el matrimonio debería ser algo hermoso, algo eminente, algo excelso de grandeza admirable, ya que, como diría D. Quirós, este es la entrega total, no importa en qué circunstancias, siempre dispuestos a dar cada uno el cien por ciento, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, lo cierto es que en la vida moderna cada vez son menos los matrimonios. Matrimonios como los que estamos hablando, con calor de hogar, en una relación oficial, como diría Julia Roberts. En este sentido, el matrimonio para muchos se ha vuelto un auténtico Halloween o, más exactamente, Hell-oween, por la palabra en inglés que significa “infierno”. La pregunta entonces que se nos impone es ¿por qué?

Hace unos meses atrás fuimos con mi esposa a una reunión denominada “de parejas”. Me acuerdo bien que allí escuché algo inusual que perfectamente podría servirnos de respuesta. Esto provino del invitado a hablar esa noche: un hombrón alto, zarco y esbelto anunciado como extranjero. Este dijo, ya casi al final de aquella disertación sin excesivas preocupaciones formales: “Siempre habrá algo mejor, así que…”. Él se refería escuetamente al cónyuge, es decir, a la persona unida a otra en matrimonio. Y yo pensé ¿siempre habrá algo mejor?, ¿es cierto eso? Si reducimos la relación de matrimonio a lo físico solamente, ¡claro que sí!, o si la basamos exclusivamente en lo sexual, entendiéndolo como “amor” (de ahí “hacer el amor”). La verdad es que me gustaría saber cómo se puede estar casado o unido a alguien cuando la raíz, principio u origen en que estriba esa relación tiene tan poca profundidad o apoyo para sostenerse, por eso si realmente queremos que nuestra unión sea un genuino matrimonio y no un enmascarado Halloween mejor recapacitemos que en nuestro hogar ya tenemos lo mejor. “En todo matrimonio que ha durado más de una semana, ―dijo Robert Anderson,―existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio”. ¿No le parece que este es uno bueno?