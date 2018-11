¿Nuestra percepción y la realidad?

Supongamos que usted está tomando café con dos amigos. Seguramente, usted y sus compañeros, ahí sentados, tienen una percepción de quietud y no sienten movimiento alguno bajo sus pies, pero eso está lejos de ser cierto. En realidad se están desplazando a una vertiginosa velocidad de 107,000 kilómetros por hora.

¿Le parece absurda esta aseveración? Entonces déjeme explicarle, nuestro planeta rota sobre su propio eje justamente a esa velocidad y, como todos sabemos, esto da lugar al día y a la noche; pero eso no es todo, además se desplaza en una órbita elíptica alrededor del sol y los expertos nos dicen que lo hace a una velocidad media de entre 29.8 y 30 kilómetros ¡por segundo! Y esto da origen a las estaciones del año. ¿Por qué entonces usted y sus amigos en la cafetería no sienten ninguno de estos rapidísimos movimientos? Los entendidos nos explican la razón, es que estas velocidades son constantes. Sí, vivimos en una fantástica nave espacial, un planeta azul llamado Tierra, rotando en el espacio sobre sí misma y girando alrededor del sol a velocidades difíciles de imaginar y, sin embargo, no las sentimos en absoluto. Y aunque esta percepción es muy conveniente porque nos hace funcionar bien, no es real porque esas velocidades realmente existen.

¿Otro ejemplo de percepción que no coincide con la realidad? Si yo le dijera que más de dos millones de personas se encuentran en este momento en el aire, sentadas, a unos 20,000 pies de altura, muchos pensarán que es absurdo, dos millones más allá de las nubes, imposible. Pues de acuerdo con Flight Aware, consultores en aviación, en el momento que usted está leyendo este artículo, unos 12,900 aviones alrededor del mundo están transportando a 2,240,000 personas, que están literalmente en el aire. Y es que las cifras de la aeronáutica son impresionantes. Solamente el aeropuerto internacional Hartsfield – Jackson de Atlanta en 2017 manejó 103,902,992 pasajeros. Si esta cifra no le llama la atención, imagine casi 52 veces la población de Panamá pasando anualmente por ese aeropuerto.

LO NEGATIVO: Pensar que lo que pensamos es toda la realidad.

LO POSITIVO: Poner a prueba nuestras percepciones, investigar y comprender así la realidad.