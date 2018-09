Reelección los une; Constitución los detiene

Parece que en política no hay enemigos de por vida, los que antes se odiaban hoy se quieren, todo depende de los intereses, son estos los que separan o los llegan a unir. Se llamen conservadores o liberales, neoliberales o neoconservadores, lo que cuenta es de qué lado estén sus intereses. La reelección presidencial en nuestro país está produciendo una unión de fuerzas políticas separadas por el odio, pero unidas por la reelección, algo impensable por cualquier otro tema que amerite el interés del país.

Hay que ver la perseverancia de ambos bandos en el tema de la reelección, el uno llevándose de encuentro la Constitución y el mismo país, pero al menos nunca se escondió de sus intenciones reeleccionistas; pero el otro de manera solapada, aunque en ambos es admirable la perseverancia con que han trabajado en el asunto, nunca han desistido. Ahora que uno de ellos concretó sus intenciones, no importa hacer saltar por los aires la Constitución de la República, ahora afloran las verdaderas intenciones. El poder enferma y enferma de gravedad.

Es el drama del momento en Latinoamérica, todos se quieren reelegir, todos se quieren eternizar en el poder, no importa si por la derecha o por la izquierda, quieren el poder y lo quieren conservar, así tengan que borrar la ley fundamental, modificarla, anularla o defenestrar la institucionalidad. Las fuerzas políticas aparentemente hostiles hoy exhiben banderas tan parecidas, allí no privan los colores, sino los intereses. Ya quisiéramos verlos así de unánimes en los grandes temas de país, ya quisiéramos verlos así de unidos en los que son fundamentales para el desarrollo de la nación, pero no.

Sin embargo, así como es el drama del momento en Latinoamérica, hay que decir que hay capítulos de este drama que van muy avanzados. El hartazgo que está produciendo ese deseo desmesurado de la clase política de eternizarse en el poder a toda costa está trayendo frustración y descontento en las democracias latinoamericanas, y como siempre suele suceder con toda dictadura, fomentando la corrupción de manera alarmante. Cuál es la diferencia entre nuestro país y ese drama latinoamericano.

Nuestra Constitución es la respuesta. Tenemos una Constitución que si no podemos llamar de avanzada, sí podemos llamar realista, consciente y que fue diseñada con los diques adecuados para evitar los males que los constituyentes bien conocían. Ante el tema de la reelección le pueden buscar caminos alternos como la sentencia ilegal, anulable y arbitraria del Poder Judicial, le pueden buscar reglamentar o regular, lo que no es lo mismo, aunque eso digan, pero la verdad, la pura verdad, es que el dique constitucional permanece en pie, lo cierto es que los artículos de piedra siguen de piedra y lo que hagan, saltándose estos diques, es ilegal y sujeto de juicio hoy y mañana también.

Los constituyentes conocían nuestra realidad, conocían a nuestros políticos, sabían de sus ansias de poder, sabían de su mezquindad para con el país, pero de su generosidad a la hora de hacerse con el poder, y colocaron los diques que ellos creyeron que podrían contener esos deseos incontenibles de los políticos. Que ahora los tiempos han cambiado es cierto, pero no los políticos, aunque si el deseo de ellos es reelegirse, pues preguntémosle al pueblo, solo el pueblo puede decidir esto. Si se equivoca, mal para la nación; si aciertan y aprueban la reelección, entonces se equivocaron los constituyentes.