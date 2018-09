¿Con qué soñamos?

Soñar, no dormidos, sino totalmente despiertos, como base de la acción creadora, como la posibilidad de verse a futuro de manera distinta es una acción necesaria para todos. Un gran proyecto debe ser primero un gran sueño.

“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, es una frase atribuida a Walt Disney, de esas que se convierten en fuente de inspiración para muchos. Por eso vale la pena centrar la atención en ello. Una gran parte de nuestra población tiene luchas tan grandes que librar día a día, que es muy probable que no tenga espacio para otra cosa. Difícil es imaginarse a futuro, en una realidad marcada por carencias de todo tipo, desde las materiales, hasta las afectivas. En una situación prolongada, donde el reconocimiento de la dignidad humana ha dejado de ser algo común, es más difícil hablar de sueños.

La incertidumbre del futuro cercano, el cúmulo de promesas politiqueras incumplidas, la fragilidad del tejido social, hace que la realidad absorba todo y parece que no hay espacio para sueños. Nuestra gente está enferma de realidad, tanto así, que se ha acostumbrado a ella, a veces bajo el riesgo de no percibir el irrespeto de sus propios derechos, especialmente cuando se trata de la población más vulnerable: niños, mujeres y adultos mayores. Muchos deambulan entre nosotros, a ojos vista de todos, unos hacen malabarismos en los semáforos, como una triste representación de lo que deben hacer con su propia existencia, otros están en lugares menos accesibles, pero en situaciones igualmente dolorosas. Una de esas tardes complicadas conducía hacia mi trabajo, luego de una reunión. Pensaba en las actividades pendientes, cuando tres niñas de ropas curtidas me sacaron de mis pensamientos. Hacían pobres intentos por lograr entretener con cuatro naranjas y obtener dinero. Observé sus semblantes, casi sin expresión, platicaban entre sí y parecían ignorar a la gente, excepto cuando extendían su mano. Un hombre que cruzó la calle, pasó a su lado y les dedicó una mirada lasciva. No se inmutaron, seguramente acostumbradas a que eso suceda. Allí, frente a todos, en plena vía pública. ¿Con qué soñarán esas tres niñas?, ¿qué podrán soñar los miles de niños y jóvenes hondureños sin acceso a una vida digna? Tal vez con tener asegurada su comida, con un juguete, con ir a la escuela, con dormir en una cama. Tal vez sueñen con irse de aquí, después de todo, las vallas publicitarias que les rodean les presentan un mundo inaccesible. Y nosotros, ¿tendremos espacio en nuestros sueños personales para los niños y jóvenes de Honduras? ¿Vemos un futuro distinto para ellos?, ¿o seguiremos creyendo que es asunto solamente del Estado, de los políticos?

Por todos es conocido que tenemos una enorme crisis de nuestra clase política. Una gran parte de ella está demasiado ocupada en temas más relevantes como la regulación de la reelección o en su defensa ante la creciente ola de rumores producto de los escándalos de corrupción. Aunque sea el Estado el principal responsable de velar por las condiciones de los derechos humanos de sus ciudadanos y de crear las condiciones para su desarrollo, es claro que sus posibilidades –por las razones que sean- son en realidad muy limitadas, pero no solo presupuestariamente, sino de voluntad. Es pertinente preguntarse nuevamente ¿y nosotros, tenemos en nuestros sueños espacio para los demás, para aquellos que no son familia y amigos, para quienes no conocemos?, ¿nos planteamos hacer algo para cambiar esa realidad en la que nos encontramos? Lo más fácil es desviar la mirada, cerrar los ojos o ponerlos en alguna pantallita luminosa individual y ver los lindos paisajes de Honduras o de otras latitudes, pero esa realidad seguirá estando allí.

Individualmente no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos ser la diferencia en el mundo de alguien. Asumamos nuestra responsabilidad, soñemos con nuestro país en otras condiciones, pero también actuemos por hacerlo realidad. Yo sueño con un despertar de la conciencia y hoy he dado un paso más: lo compartí con usted.