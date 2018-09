Recientemente una discusión se dirimió a golpes entre unos conductores y cobradores de unos rapiditos en Villanueva, Cortés. Días después, en otro hecho, dos ciudadanos particulares se liaron a golpes en la capital por pelearse el derecho a vía. Luego en la sede del Palacio Legislativo, dos Congresistas se insultaron a viva voz con epítetos y acusaciones vulgares y bajas, no propias de personas con tan alta investidura. Y por último en un centro comercial capitalino un joven atacó a patadas a un exasesor presidencial. Todo esto sucedió en el lapso de una semana y fue ampliamente publicitado en redes sociales, y medios periodísticos.

¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tanta intolerancia y violencia? Ya no podemos resolver nuestras diferencias de una forma pacífica.

El niño no nace violento. Nacemos pacíficos. En su evolución a la edad adulta va desarrollando esta cultura de la confrontación, la intolerancia, la ausencia de compasión, amabilidad y solidaridad. Es una conducta que nace en el seno de las familias y se nutre de la vida cotidiana. Y como nuestras vidas cotidianas están llenas de antivalores, eso es lo que producimos. Seres humanos faltos de humanidad. Por antivalores entendemos la deshonestidad, el odio, la arrogancia, el irrespeto, la irresponsabilidad, la soberbia, la envidia, la pereza, la intolerancia social, la vulgaridad, para mencionar algunos.

El director de la Casa Alianza Sr. José Guadalupe Ruelas, manifestó en un programa de entrevistas de un canal televisivo, que existe la falsa impresión en nuestro país que la mayor cantidad de muertes eran debido al crimen organizado y las maras. Pero que si se analizaban los números reales ofrecidos por los entes que recopilaban estos datos se podía observar que el 50% de los homicidios eran debido a riñas interpersonales que no tenían nada que ver con los flagelos mencionados. Riñas interpersonales, de gente común que no supieron solucionar sus diferencias pacíficamente. Increíble, habrá muchos que digan que ha sido culpa de los gobiernos, de la falta de empleos, del alto costo de la vida, de la angustia y desesperación que genera la lucha por sobrevivir. Lo cierto es nos oponemos a toda iniciativa que genere armonía.

El modernismo nos ha robado la esencia de ser humanos, nos ha vuelto desconfiados y celosos de lo que consideramos nuestros derechos. En la actualidad hay tantos derechos humanos que no se sabe dónde terminan los límites de uno y empiezan los de otro, y hay líos si se entrecruzan. Es un panorama desalentador; queremos vivir en paz y armonía pero no somos capaces de callar los demonios que llevamos dentro y que explotan fácilmente. Y para finalizar tenemos el morbo, definido como el atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va contra la moral establecida. Disfrutamos el morbo a tal grado que lo publicitamos inclusive a nivel personal en las redes sociales; cuanto más morboso lo que compartimos más Likes obtenemos. Muchos medios periodísticos han caído bajo su encanto y han encontrado en él una fuente de generar más rating en sus noticieros, y rating es sinónimo de dinero; ofrecen un periodismo burdo, grosero y vulgar. Han creado un monstruo que disfruta del mal ajeno. Son pocos los medios que no hacen uso de él y que ofrecen profesionalismo y objetividad. La convivencia pacífica no debe ser una política que impulsa el gobierno exclusivamente. Así como es el anhelo de todo ciudadano requiere el compromiso de todos. La violencia es violencia independientemente del ámbito donde se desarrolle. Alguien una vez escribió: “Sé selectivo en tus batallas, a veces es mejor tener paz que tener la razón”.