Ocupar y necesitar silla

“La fundación Pro Cáncer pondrá a la venta en los próximos días 5,000 kits”. Si se analiza esta expresión veremos que hay un pro que sería una unidad lingüística con el significado de “a favor de”, por lo que la expresión “Pro Cáncer” indicaría “a favor del cáncer”; en tal situación se pudo haber hablado de “La fundación Contra el Cáncer pondrá a la venta en los próximos días 5,000 kits”, como cuando nos referimos al Hospital de la Liga Contra el Cáncer de Honduras. Pro como sustantivo denota provecho, ventaja o aspecto favorable de un asunto: “Es una asociación pro derechos de la mujer”. Pero como prefijo, pro indica “en vez de”, como en pronombre (en vez del nombre), y también se usa en el sentido de “en favor de”: “Hubo una campaña proamnistía”, “Nos soy proaborto”, “Ese programa es progubernamental”. Sin embargo, pro se puede emplear indistintamente como nombre y como prefijo en algunos casos, como en “Aquel hombre promovió instituciones pro derechos de los indígenas”. “Ahora Mel Zelaya es pro reelección”. Un lector consulta que si “ocupar” es lo mismo que “necesitar”, he de contestarle que estos verbos no son sinónimos; aunque en América se están empleando indistintamente no quiere decir que sean equivalentes. “Ocupé mucho dinero para comer” y “Necesité mucho dinero para comer” no significan lo mismo, en el primer caso (ocupé) dice que empleé, que gasté, que invertí mucho dinero. Pero en “Necesité mucho dinero para comer” indica que tuve la necesidad de mucho dinero para comprar comida, pues no tenía plata. “Juan ocupa una silla para descansar” refiere la idea de que mi hermano, ya anciano, está usando una silla para descansar. En cambio, “Juan necesita una silla para descansar” denota que él tiene necesidad de una silla para descansar, la que tendrá que ver la forma de conseguir. Con eso de tanto vendedor en las aceras y calles de San Pedro Sula (y de casi todas las otras ciudades grandes del país) no sabemos si esos vendedores son “informales” o “ambulantes”. La verdad que si nos remitimos al concepto de “informal” diremos que es aquello que no tiene seriedad o protocolo; “informal” también es la persona que no respeta las normas. “Ambulante” es la persona que anda de un lado a otro, y los vendedores de la calle que yo sepa se instalan en cualquier sitio quizá por años y ni los antimotines los sacan de ahí; luego, no son vendedores ambulantes, sino informales. Aunque sí hay vendedores ambulantes y son aquellos que andan caminando por las calles ofreciendo sus mercancías, vendedores de remedios “genéricos”, los “carreteros” que ofrecen verduras, etc., son ambulantes. Por consiguiente, hay vendedores informales y vendedores ambulantes (muchos de estos últimos también son informales); pero no todo vendedor informal es ambulante.