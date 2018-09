Los asesinos de Tlatelolco en el 68

En el 68 era líder estudiantil, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho, y viví el movimiento “estudiantil” de ese año. Las protestas no nacieron espontáneamente, activistas radicales las iniciaron el 26 de junio del 68 en conmemoración del aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba por los castristas. El principal objetivo era boicotear las olimpiadas y dar poder a grupos de radicales de izquierda, principalmente a troskistas.

Las estrategias fueron parecidas a las utilizadas en mayo de 1967 en Francia por la izquierda radical para paralizar la economía francesa, que lo lograron al extender el movimiento al sector obrero, como lo querían hacer en México. A mediados de octubre de 1968 se celebraban las olimpiadas. La matanza de estudiantes el 2 de octubre tenía como objetivo que las cancelaran. Pancartas con la foto del “Che” en manifestaciones y de “no queremos olimpiadas, queremos revolución” confirman la ideología y metas de los organizadores.

El 1 de octubre, un amigo, en ese entonces afiliado a un grupo troskista radical, me advirtió que no fuera a Tlatelolco al mitin anunciado: “no vayas, habrá enfrentamientos”. ¿Qué pasará?, le pregunté. ¿No sé exactamente y no te puedo decir más?, me contestó. El 2 de octubre se llevó a cabo el mitin. Hablaron varios líderes de izquierda y se retiraron inmediatamente. El general Hernández Toledo, al mando de los soldados que envió el Gobierno, pues tenía información de que algo sucedería, comunicó a sus superiores un parte de “sin novedad. Con un megáfono y acompañado por un grupo de soldados, les pidió a los jóvenes que se retiraran, que ya había terminado el mitin; pero a los pocos minutos empezaron a salir ráfagas de disparos de ametralladora desde un edificio que alcanzaron a estudiantes y soldados que se encontraban en la plaza. Uno de los primeros en caer heridos fue el general Hernández Toledo y murieron varios estudiantes y soldados. Hay fotos de soldados apuntando hacia los pisos superiores del edificio del que venían los disparos. Es falso que el Ejército ametrallara a estudiantes, fueron radicales los que dispararon contra estudiantes y soldados para crear víctimas y darle fuerza a su movimiento. La mayoría de versiones sobre la matanza de estudiantes en el 68 son un mito. Para conocer otros datos y fotos que fundamentan más esta versión consultar la monografía “Tlatelolco 68: 50 años de mitos”, publicada por el Cisle A.C.