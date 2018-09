¿Dónde está el sentido?

¿Ha oído hablar del existencialismo? Si aún no, le doy una definición resumida: es una tradición de investigación filosófica cuya enseñanza se caracteriza, entre otras cosas, por una sensación de temor, desorientación y confusión frente a un mundo aparentemente sin sentido o absurdo. El autor Phillip Yancey se expresaba así respecto a este pensamiento que lo abrazó por un tiempo: “Todas las preguntas turbulentas me inundaban, y el existencialismo proporcionaba una respuesta hasta cierto punto insistiendo que no tenían respuesta”… En realidad ―le decía el existencialismo―, ¿qué diferencia hace cualquier cosa? Importa poco si te levantas o te quedas en la cama, si amas la vida o la odias. ¿Cuál es el objetivo de este carrusel?

Déjeme hablarle ahora de mi experiencia. Yo acerté el sentido, la orientación, el orden y la mesura en la enseñanza de Jesús. Lo cual no apunta a la teoría, que conste. Tampoco a la religión o a algo escuetamente emocional. Apunta a un estado que se siente dentro, en el corazón. Es como un motor que impulsa, una voz que tutela, una música que relaja, un banquete que proporciona diversión, regocijo y llenura siempre. Pero sobre todo, apunta a una autoridad que produce tanto el querer como el hacer. Y ¿qué podríamos decir que es la enseñanza de Jesús? Él mismo. “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”, dijo en una oportunidad. “El que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí, no tendrá sed jamás (Juan 14:6; 6:35). En una palabra: sentido, significado. De ahí que si alguien me preguntara, ¿cuál es la razón de ser, justificación u objetivo de este mundo (incluyéndonos) aparentemente irracional y absurdo? Yo respondería con toda seguridad: Jesús. No por nada el autor de Eclesiastés nos llama a reconocerlo y a aceptar nuestra posición ante Él (pues para que tenga sentido debemos insertarlo en un contexto más amplio que posea sentido en sí mismo), algo que pocos hacemos ―escribe Yancey― sin una batalla.