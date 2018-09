Mientras buscaba algo que ponerme en el ropero descubrí que había exceso de ropa. El armario estaba lleno y se me dificultaba encontrar el pantalón que deseaba ponerme. Así que de repente comencé a ver ropa que llevaba años sin usar. Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que no recordaba la última vez que me había puesto casi la mitad de la ropa que tenía guardada. Entonces decidí sacar el exceso de equipaje que tenía almacenado. Decidí comenzar a regalar cosas y así mi clóset quedó más manejable.

Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante: Hebreos 12:1. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Vamos guardando en el clóset de nuestros corazones odios, rencillas, contiendas, decepciones, pleitos, amarguras, depresiones, heridas. Sentimientos que lo único que hacen es generar exceso de equipaje y dificultan que progresemos en el viaje de la vida.

Así como yo limpié mi ropero sacando el exceso de equipaje, hoy es un buen día para comenzar a despojar de nuestro interior todo aquello que nos duele y no nos permite avanzar para tener una mejor relación con las demás personas y con nuestro Dios. Todos deberíamos hacer una limpieza general no solo del ropero, sino también de toda nuestra casa y veremos cuántas cosas inútiles hemos acumulado a través de los años. Realicemos esta faena con cierta frecuencia, y aparte de limpiar haremos felices a muchas personas con todas nuestras donaciones.

Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello que nos aparta de ti y ven a morar en nuestros corazones. Ayúdanos a remover de nuestras vidas lo que no te agrada, permite que podamos hallar en ti fortaleza y gozo, ayúdanos a despojarnos del exceso de equipaje, haz que seamos más generosos.