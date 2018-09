Fortaleza de Honduras: producir y vender

Hay cosas que no cuadran. Durante muchos años, los historiadores hondureños han sostenido que cuando le va bien al Gobierno, automáticamente, le iba de lo mejor a la nación y a su pueblo. Pasaron por encima de una consideración básica: que el Gobierno tiene una naturaleza tal –igual que el capitalismo que concentra los resultados– que se expande y se autojustifica, incluso en contra de los intereses de su pueblo. Por ello es que apreciamos algunas cosas inevitables, por más anteojos de colores que nos pongamos en nuestros ojos.

Tres son cosas notorias que producen el atraso actual. La primera de ellas es la predominancia del Gobierno, como jefe, conductor y distribuidor, sin control alguno, de la riqueza nacional. El Gobierno que era pequeño en el siglo XIX –y ademas, coherente con el tamaño de la economía de entonces – ahora en el siglo XXI es desproporcionado, pesado e incómodo que aplasta la iniciativa privada y consume, en una glotonería pantagruélica, lo que el pueblo produce. Los partidos políticos, que no han tomado conciencia que el Gobierno es un obstáculo para el desarrollo, como lo observamos en la apropiación del presupuesto para atender una burocracia insaciable y que se autojustifica incluso, irrespetando la inteligencia de los ciudadanos, se han convertido más que en órgano propositivo para facilitar el progreso, en agentes de empleo que, cada cuatro años, inflan el presupuesto al enchambar a sus activistas. Nadie le da importancia al presupuesto nacional, ni cuestiona su falta de orientación hacia el crecimiento, usado más bien, para impedir el desarrollo, frenando la iniciativa de las fuerzas creativas, llamadas a operar en un régimen de libertad económica.

La segunda cuestión es la falta de interés – en un esfuerzo autojustificativo de los gobernantes – por el desarrollo de fuerzas económicas que, junto a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, produzcan riqueza, crean empleo y generen excedentes productivos con los cuales competir con los mercados del exterior. Los pensadores nacionales no se han dado cuenta que la agricultura no nos permitirá desarrollarnos jamás. Y que la propuesta de Cepal en los 60 – en que debíamos sacrificar el campo, para darle oportunidad a la industria urbana, acumular capital y crear empleo – fue un fracaso absoluto. El mundo ha experimentado cambios. Nosotros nos hemos quedado atrás, congelados en el tiempo. Mientras se habla de la tercera y cuarta revoluciones, Honduras no ha podido ingresar a la industrialización siquiera. Su sistema económico prepara para la pobreza y la mendicidad. Y a nadie se le ocurre siquiera vincularlo, como lo hicieron los pedagogos del pasado cuando el ciclo agrícola orientaba el calendario escolar. Ahora, los burócratas, desde un mundo que no comprenden, ponen un parche aquí y otro por allá, en forma irresponsable e irrespetuosa.

Y la tercera es que hemos dejado que sean los capitalinos, incrustados en las casillas gubernamentales, quienes diseñen las políticas públicas, negándoles a la sociedad civil y a la ciudadanía – que el sistema educativo destruye – el protagonismo para exigirles a los políticos y a los gobernantes, en su calidad de mandaderos, cuáles son las tareas que tienen que cumplir. Y en la orfandad intelectual en las que nos movemos nos negamos a reconocer verdades simples, como por ejemplo, que el Gobierno no produce, más bien administrar mal lo que le damos. Y que quien en realidad produce son las personas libres que, sin barreras más que la seguridad del bien común, usan su creatividad para generar actividades productivas creadoras de riqueza, empleo y excedentes comerciales, con los qué comprar bienes de capitales, con los cuales dejar atrás la agricultura y entrar en el espacio imaginativo de la industrialización.

Si no enfrentamos con valentía estas cuestiones, no saldremos adelante. Nos seguiremos engañando, creyendo que el destino de Honduras está en el hecho que gobiernen, en vez de cachurecos, los liberales, como en el cercano pasado –antes de la traición de Manuel Zelaya en contra de estos últimos – y ahora que hay que sacar a aquellos para abrirle el paso a Nasralla que no sabe de estas cosas, ni la última palabra del credo de los cristianos.