Las tramas de la corrupción

Este es el nombre del interesante reportaje de La Prensa que forma parte de una serie especial, detallando la forma en que miles de millones de dólares provenientes de los fondos estatales y sobornos multimillonarios han engrosado los bolsillos de los Presidentes y altos burócratas de América Latina, en los que, por supuesto, están incluidos los de Honduras y los presidentitos centroamericanos, varios de ellos enjuiciados, como si se tratara de cualquier pillo.

En el llamado Triángulo Norte de Centroamérica destacan los casos más recientes: el del expresidente salvadoreño Tony Saca, que confesó haber desviado a sus cuentas personales más de 300 millones de dólares que repartió entre su argolla y el partido gobernante. Su antecesor, Mauricio Funes, se encuentra prófugo de la justicia acusado de malversación de caudales públicos. Lo sigue en esta trama el expresidente Otto Pérez Molina, de Guatemala, y actualmente Jimmy Morales, investigado por la Cicig por cohecho y enriquecimiento. En Honduras, varios exfuncionarios y políticos han sido denunciados por el desvío de millones de dólares sustraídos de los fondos para programas sociales, lo que en mi opinión debería ser un agravante de responsabilidad porque se ha afectado a la gente más pobre del país.

La corrupción en Honduras, según cifras del FMI, alcanza un 5% del producto interno bruto (PIB). Se produce como parte de un sistema institucionalizado que beneficia a un círculo muy cerrado. Para el Carnegie Endowment for International Peace, es el “sistema operativo” del país, que se realiza a través de organizaciones criminales como Los Cachiros y sus nexos, que manejan el negocio de los estupefacientes y otros actos ilícitos, corrompiendo las instituciones del Gobierno, que han dado la oportunidad para enriquecer a unos cuantos, como en el caso del Seguro Social, cuyo enorme botín fue repartido entre empresas inexistentes y prestanombres.

Estos esquemas de corrupción no son nuevos en Latinoamérica, como lo señala La Prensa, sin embargo, estas redes cleptómanas funcionan de diversas maneras según el país de que se trate. Por ejemplo, en Guatemala, el sistema ha funcionado como si se tratara de una mafia, en la cual el exmandatario actuaba como un supervisor, obteniendo una tajada de todo el peculado. En Brasil, por otro lado, la corrupción no está generalizada, sino que constituye una regla del juego en la política, como ocurre en Honduras, pues no hay un liderazgo unificado, sino una especie de “pacto de elites” o de impunidad, como lo ha identificado la Maccih, lo cual les ha asegurado a los involucrados no ser inquietados y más bien ser protegidos mediante la reforma de algunas leyes. Y en el caso de Argentina, donde la corrupción ha marchado como un negocio de familia, como sucedió con los expresidentes Kirchner, que contabilizaban en forma empírica sus deshonestas entradas en los llamados “cuadernos de la corrupción”.