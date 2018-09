¡Honduras!

Un día le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta que si ella tuviera el poder para cambiar el mundo qué sería lo primordial en cambiar, y ella respondió: “Lo primero sería cambiarme a mí misma para luego siendo ejemplo cambiar a los demás”. “Si no te gusta algo cámbialo; si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud”: Maya Angelou. Hay fechas trascendentales en las que siempre nos sentimos alegres y nos unen de una forma muy particular: el día que nuestra selección gana, el día que se cumple años con nuestros seres queridos o la alegría de ver a los seres queridos desfilar el 15 de septiembre. Es lindo ver a las madres y padres cuidando a sus hijos y ellos sentirse honrados y orgullosos de representar dignamente a su colegio. Lo cierto es que en las fiestas patrias de este 15 de septiembre vivimos en las calles muchas cosas: ver gente feliz, otras malhumoradas, insatisfechas y otras quizá solo sin rumbo y dirección haciendo y maldiciendo. La realidad es que todo mundo quiere la felicidad, nadie quiere sufrir, pero la felicidad proviene de la actitud más que de factores externos. Si su actitud mental es correcta, emocional y espiritual, su vida será una mayor bendición; la excelencia en su vida no es una habilidad, es una actitud. Esta nace de un conocimiento renovado nacido en un propósito. Cuando las personas hablan y preguntan para aprender atraen la sabiduría, pero si preguntan y hablan para contender vivirán en la ignorancia, algo que expresa el Salmo 82:5: “No saben, no entienden, andan en tinieblas; Tiemblan todos los cimientos de la tierra”. La ignorancia de muchos lleva a la confusión de pocos, que pueden llevar a la oscuridad de todos, y al final viene la remoción, es por ello que se necesita vivir en una revelación mayor y declarar y vivir las palabras célebres del poeta nacional Froylán Turcios: “¡Bendiga Dios la tierra pródiga en que nací!”. Creemos, por lo cual hablamos que nuestra nación es tierra de bendición y cada uno es responsable. No echemos más la culpa a los demás, cada quien asuma su responsabilidad y trabajemos juntos por una mejor nación para heredar con valor y riqueza los principios del Dios real y lo que nuestros líderes nacionales nos heredaron. Viva Honduras.