De una sola pieza

Nuestro país está sumido en una crisis política desde el año 2009 y aparentemente no tiene señales de solución. Lejos de buscarse una salida en conjunto por todos los participantes del escenario político, el ambiente esta cada día más polarizado. Probablemente no tenga que ver con el guion, sino con los actores. No hay puntos comunes donde afianzar una salida que traiga paz y desarrollo a este querido país. Cada día, cada año, como que las brechas son más grandes y los puntos de unión más frágiles.

Pero las causas, el origen de toda crisis política tiene que ver con el factor económico traducido en condiciones de vida decentes para las personas.

A nivel mundial las brechas económicas entre ricos y pobres son cada día mayores. Y esto se magnifica por la ostentación desmedida y su demostración a través de los medios. Como una bofetada en la cara para aquel que sobrevive con menos de lo mínimo y que su existencia no es vida sino sufrimiento. La ostentación de ricos y famosos es pecado.

Se ha intentado establecer una mesa de Diálogo Nacional con la que se persigue traer la paz entre los líderes políticos. Porque para ser claros el problema es entre ellos, no en el pueblo. Misión imposible. Demasiado protagonismo. Los invitados a la mesa de diálogo han puesto una y mil condiciones para sentarse. Dan la impresión que sólo buscan notoriedad, erigirse como salvadores y descalificar al gobierno de turno. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Pensamientos erráticos, conductas soberbias.

Recientemente falleció en los EUA el Senador John Mccain, que sirvió a su país en las Fuerzas Armadas y el Congreso en las filas republicanas durante sesenta años. Una impresionante demostración de respeto la de ese país por esa figura política, en su muerte. Se caracterizo por anteponer sus principios a los intereses partidarios. En palabras de quienes interactuaron con el a lo largo de los años lo describieron como alguien que odiaba el despotismo y el abuso de autoridad. Hombre de una sola pieza. Le imprimió un sentido de dignidad a su ejecutoria y muchos consideran que ese tipo de políticos ya esta desapareciendo.

El ejemplo más fiel de su personaldad sucedió en la campaña política del 2008 cuando él fue el candidato republicano a la presidencia y su oponente, el senador demócrata Barack Obama. En un mitin en el cual participaba interactuando con el público, una señora tomó el micrófono y empezó lanzar expresiones insultantes contra su adversario y él la detuvo, le quitó el micrófono y dijo , a manera de recriminación, que su oponente no era eso que ella decía. Que era un hombre decente con el cual tenía diferencias de criterio pero que no había que tener temor de él como persona. Impresionante demostración de entereza.

Una vida honorable dignificada por su país en su muerte. El honor que significó para su esposa e hijos su trayectoria reconocida en ese doloroso momento. Un país unido sin diferencias partidarias honrando un ser humano que supo hacer lo que debía. Y que no le tembló la voz cuando tuvo que oponerse a situaciones que no estaban en su escala de valores y principios. Ese es un legado para la Humanidad. Y los políticos de todo el mundo deben de analizar qué tan lejos están en su ejecutoria del ejemplo brindado por el Senador Mccain. Ese es el tipo de políticos que se requieren para mantener las esperanzas de un mundo que añora la integridad, la firmeza de carácter, y la correcta actuación de los que se dicen servidores públicos.

El Gran Diálogo Nacional es un buen momento para ver de qué están hechos nuestros políticos. Allí se verá quién aporta soluciones, quién desea la unificación del país, quién depone sus intereses particulares de notoriedad, y se brinda en su máxima expresión como ser humano. No se trata de señalar errores o tener la razón. Se grata de ser dignos y honorables con la patria.