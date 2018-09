Nací un primero de diciembre

“Rubilio Castillo recibió el alta médica y comenzará una etapa de recuperación luego de sufrir una fractura en el arco cigomático del pómulo derecho” es una información propia para un expediente médico, para que la lea un facultativo; pero mi inquietud es si el lector común entiende y comprende eso de ”arco cigomático”, me atrevo a pensar que no, que ni la gran mayoría de los mismos hinchas lo saben. Pero el cronista deportivo trata de elevar su lexicón y así subir su ego “cultural” sin dar antes una explicación de lo que quiere decir con tan espigado sintagma. Hubo de haber habido más objetividad si se hubiera escrito: “Rubilio Castillo recibió el alta médica y comenzará una etapa de recuperación luego de sufrir una fractura en el pómulo derecho”, Otra vesania semántica que se ha afincado en el pauperismo irreflejo del español es el invasor “aplicar”, como en este ejemplo: Alejandra Martínez, coordinadora de Movilidad Académica, aconseja a los jóvenes que “antes de postularse ya deben saber en qué área y a qué Universidad van a aplicar, además de tener preparado el curriculum vitae que promueva todos sus logros, experiencias y educación para una pronta aceptación en el país solicitante”. No creo que una funcionaria de esa altura académica no se dé cuenta que aplicar no es sinónimo de solicitar, tampoco lo es de aspirar. En reiteradas ocasiones se ha dicho en esta columna que “aplicar” en inglés tiene además la acepción de “solicitar”, por consiguiente, es un falso pariente del español, lengua en la que no tiene ese significado; lo correcto habría sido: Alejandra Martínez, coordinadora de Movilidad Académica, aconseja a los jóvenes que “antes de postularse ya deben saber en qué área y a qué Universidad van a solicitar, además de tener preparado el curriculum vitae que promueva todos sus logros, experiencias y educación para una pronta aceptación en el país solicitante”. Tampoco en español es correcto homologar los significados de “formulario” y “aplicación”, puesto que en español “aplicación” es la acción de aplicar, es decir, de poner, colocar, algo, esmerarse en una tarea: “Esta crema es de aplicación diaria”. A veces queremos ser nostálgicos a costa de truquillos nada literarios y que más bien ceban la expresión sin justificar el contenido: “Un 15 de septiembre de 1842 fue fusilado en Costa Rica el unionista centroamericano” es un ejemplo sui generis de la plétora oral, puesto que en 1842 solo hubo un 15 de septiembre, y no más, por lo que ese “un” resulta adoquín. Diferente sería si dijéramos que “Morazán fue fusilado un 15 de septiembre” , ya que no mencionamos el año; entonces, lo gramaticalmente correcto es “El 15 de septiembre de 1842 fue fusilado en Costa Rica el unionista centroamericano”. Yo nací un primero de diciembre, y digo así porque no cito el año.