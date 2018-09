Formación de los hijos

Josh McDowell cuenta que en el año 1970 el Congreso de la Infancia de la Casa Blanca presentó un documento llamado “Reporte al Presidente”, donde se afirmaba que las familias estadounidenses enfrentaban problemas tan hondos y complicados que hasta se podría considerar que el futuro del país estaba en peligro. He aquí una de sus partes medulares: “Existe en nuestro país un abandono nacional de los hijos por parte de sus padres, lo cual ha conducido a una ruptura en el proceso de hacer que los seres humanos sean humanos. Si dicho proceso no se detiene habrá un único resultado: el cada vez más rápido y agudizado crecimiento de la alienación, la apatía, las drogas, la delincuencia y la violencia entre los jóvenes, e incluso entre aquellos que no son tan jóvenes, en todos los segmentos de nuestra vida nacional. Nos enfrentamos a la probabilidad de una sociedad que se lamenta de sus propios niños y tiene temor de sus jóvenes… lo que necesitamos es un cambio en nuestros patrones de vida para poner de nuevo personas en las vidas de los niños y también niños en las vidas de las personas”.

En Estados Unidos, este reporte fue un presagio de lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora bien, ¿qué decir de Honduras? En nuestro país, la situación no es nada diferente. ¿Cómo revertirla? Quizá la respuesta requiera abordar muchos aspectos a la vez; sin embargo, es claro que parte fundamental para que haya un cambio social positivo es que los padres retomen su labor en la formación de sus hijos. Ser padre es un trabajo a tiempo completo, responsabilidad que no se puede delegar, realizar a control remoto o dar por segura. No, ser padre implica estar ahí para el hijo, acompañarlo y adiestrarlo hacia la madurez y ser su ejemplo de vida. Ser padre implica planificación e intencionalidad en el aprovechamiento de todas las oportunidades para hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos.