El riesgo de la confianza

Y de repente te miras al espejo y te preguntas: ¿estoy donde quería estar?, y piensas en tus sueños de niño, de adolescente o de la semana pasada. Piensas en las veces que has jugado a ser director de tu vida y comparas.

Probablemente hayamos soñado con ganar un Premio Nobel, ser grandes escritores, descubridores de tierras lejanas, médicos que salvan vidas... y también padres y madres excelentes, personas comprensivas, solidarias, mejores amigos de nuestros amigos... explica Ana Fernández.

El protagonista va cambiando de papel a medida que vamos creciendo y encontrando nuestro sitio. Es necesario reflexionar para seguir dando pasos hacia delante, pero a veces enfrentarse a los sueños puede resultar frustante, lo que dicen crisis de los 30, de los 40, de los 50 o de la edad que sea.

La vida nos va llevando... ¿o somos nosotros los que con nuestras decisiones la conducimos hacia donde estamos hoy?

Hay personas que consultan el horóscopo, las cartas o las estrellas con la esperanza de que les aclare el futuro, pero ¿y nosotros? ¿Asumimos la vida con la lógica de Dios?

Muchas veces es complicado y cuesta. No entendemos por qué las cosas no salen como queremos, segun nuestra opinión; pero como dice un amigo “la lógica de Dios no es la del hombre”.

Es difícil confiar. En algunos cursos de motivación y trabajo en grupo hacíamos que, de uno en uno, se fueran dejando caer de espaldas confiando en que el resto del grupo te iba a sujetar y no te iba a dejar caer. Se necesita tener una confianza enorme.

Y no era tan fácil como parece, así que dejarse caer confiando en que Dios va a estar ahí pase lo que pase no es tarea fácil, pero no imposible, y el testimonio de muchas personas lo demuestra. Soñemos pues, planifiquemos y trabajemos por ser mejores personas; el resto, confiando en Dios, vendrá solo.