Conspiración o golpe técnico

La carta anónima enviada supuestamente por un alto funcionario de la Casa Blanca al New York Times, que la divulgó a guisa de columna de opinión, en la que se describe en forma atroz al mandatario norteamericano, es vista por muchos observadores como una táctica política de baja intensidad con vistas a las próximas elecciones de medio término, en las cuales los demócratas han cifrado sus esperanzas y la oportunidad para arrebatarle a los republicanos la mayoría de los escaños en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estadounidense, y así darle “vuelta a la tortilla”.

El periodismo no puede, como ocurre con las redes sociales, que para el cardenal óscar Andrés Rodríguez son “redes fecales”, esconderse en el anonimato, ya que esto deslegitima la veracidad de cualquier publicación. Las columnas de opinión se deben caracterizar por llevar la firma de su autor, tanto para deslindar responsabilidades frente a terceros como para darle a estos la posibilidad de consensuar o de refutar el texto de lo publicado.

Circunstancia a la que Trump estaría imposibilitado hacer porque está frente a un fantasma que se escuda en el anonimato, quedándole solo el recurso del “pataleo“ y vociferar como lo ha hecho al calificar de cobardía al autor de la comunicación por no dar la cara y al mismo tiempo “sacarse el clavo” del diario neoyorquino por prestarse, según él, a este juego político, que en todo caso viene a ser una conspiración contra el hombre más poderoso del planeta, de la cual el vicepresidente y el secretario de Estado se han desvinculado negando ser sus autores con un contundente “yo no fui”.

Por su parte, el Times en su defensa ha justificado la contumaz publicación explicando que había identificado al funcionario responsable de ella, aceptando hacerlo en forma anónima porque era un hecho excepcional que, por la relevancia de la información, era la única forma de brindarla a sus lectores tras haber comprobado su veracidad.

¿Qué le queda a la Casa Blanca? Utilizar todos los recursos de que dispone, que son muchos, para averiguar quién es el autor de la feroz epístola. Lo que incluye el uso de la tecnología y el análisis ponderado del estilo utilizado en su redacción para concluir si corresponde a uno de los hombres del Presidente, esto si no se produce por cuestiones de ética la renuncia del informante. De no suceder lo uno ni lo otro, las afirmaciones que cuestionan la conducta del Presidente y que este no se encuentra en sus cabales quedarían como una diatriba más o un simple relato de ciencia-ficción, lo que plantearía una suerte de golpe técnico contra el Presidente que podría revertirse a su favor como víctima del statu quo.