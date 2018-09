“Varias instituciones, entre ellas el Primer Batallón de Ingenieros, Municipalidad y dependencias del Gobierno trabajan para que el predio quede listo en octubre y de esa forma poder comenzar a construir el distrito tecnológico y cultural”, “Se hará limpieza en el Distrito Central de Negocios” son dos ejemplos de tantos que he encontrado en el periódico. Barrunto que el sustantivo “distrito” (en el jemplo se refiere al centro de San Pedro Sula) las autoridades y periodistas lo están aplicando como un ringorrango para decorar estas expresiones. Cualquier persona que no conoce (e ignora el significado de distrito) San Pedro Sula se imaginará que en el Distrito Central de Negocios se encuentran las sedes de las principales compañías mercantiles de la ciudad, grandes hoteles, casinos; pero que yo sepa muy poco de eso veo ahí. ¿Pero qué es distrito?, distrito es cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos (DRAE). Tegucigalpa es el Distrito Central de Honduras; por consiguiente, en Distrito Central de Negocios de San Pedro Sula no cabe el campanudo “distrito”. Y lo mismo sucede con la expresión que se inicia esta columna, puesto que lo ideal sería hablar de un complejo: “Varias instituciones, entre ellas el Primer Batallón de Ingenieros, Municipalidad y dependencias del Gobierno trabajan para que el predio quede listo en octubre y de esa forma poder comenzar a construir el complejo tecnológico y cultural”, pues no sería ninguna circunscripción, comarca, sino un conjunto de establecimientos o instalaciones situados en un mismo lugar. Hoy escuche en la radio a un secretario de Estado: “No se trata de asegurar propiedades a implicados en la Caja de Pandora, valga la redundancia” y yo no observo ninguna redundancia es este enunciado. Le aclaro a este burócrata que “valga la redundancia” significa que es válida la repetición y que se utiliza para ofrecer una disculpa por repetir una palabra o idea dentro de una expresión muy breve: “El informante nos informó, valga la redundancia, que ya todo estaba en manos del juez”, “Recuerdo, amigos, que les pregunté una serie de preguntas, valga la redundancia”. Aunque en ocasiones se considera una frase necesaria para dar mayor énfasis o connotación a lo que se quiere expresar, la verdad es que son lapsus linguae que se cometen o inconscientemente o por descuido del hablante.