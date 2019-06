SÍGALES CREYENDO...

Las promesas suelen, en principio, carecer de peso, léase credibilidad, por las múltiples ocasiones en que los funcionarios dicen y no hacen, por la infinidad de ocasiones en que se dilata el cumplimiento, de manera que las condiciones han cambiado y perdió eficacia, por el enorme peso de la coyuntura que los cálculos de dimensión se hacen casi incomprensibles, pero, aunque sea la excepción, hay quien cumple y, como se dice en el campo legal, en “tiempo y forma”, que si habitualmente fuera así la imagen de nuestro país sería considerada y respetada y la convivencia entre los hondureños reflejaría, los hoy ausentes, valores de credibilidad, confianza, respeto, responsabilidad y optimismo.

La “vuelta de calcetín” anunciada para el sistema eléctrico, lastre en muchos de los problemas del sector productivo y de la economía familiar, es el desafío hecho público por el presidente Hernández, que, en otras condiciones, hizo y sigue haciendo con firmeza al sistema carcelario, a la inseguridad y al narcotráfico. Los resultados ahí están. En el sector eléctrico, eso de los contratos, las tarifas, el impuesto y las pérdidas son tareas sobre las cuales, desde hace décadas, los políticos y funcionarios han sido muy locuaces; pero a la hora de la hora ni unos ni otros han pasado de las palabras con la acumulación de cifras en rojo, que agobian la producción y enfurecen a la población.

Recientemente señalamos en esta columna que el objetivo era la reducción del “maxidéficit” de la Enee a través del “golpecito”, cada vez más “golpazo” de la factura mensual, disimulando, no muy originalmente, la escasísima reducción de pérdidas, técnicas o por hurto. “No es posible que suban los recibos, ya sea para promediar o cualquier otra situación que no se haya cumplido con reducción de las pérdidas”. A reducir las pérdidas, aunque el final del segundo trimestre del año nos coloca a los hondureños a la puerta de una determinación sobre la tarifa que aunque todas las condiciones son favorables para su disminución o, en el peor de los casos, no aumento, el riesgo de otro golpe es real.

En múltiples ocasiones, los funcionarios han hablado de la revisión de los contratos de generación de energía, algunos de empresas de maletín, otros que quedaron congelados en el cobro puntual de los costos fijos sin aportar energía y unos terceros cuyas condiciones son calificadas de leoninas. A ellos, la administración anuncia la evaluación de la Empresa Energía Honduras antes y durante su instalación y labor en el país. Habrá que “darle vuelta al calcetín”.