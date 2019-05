SUPER CLAVO

Leyendo las declaraciones del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, renace nuevamente la ilusión no en los recursos, ni en las fuentes de financiamiento ni en quienes los manejarán, sino por la preocupación de una gravísimo problema, cuya previsión fue nula, pese a la evidencia diaria. Nos referimos al plan que México presentó en Washington, pero que deberá romper la tácita oposición de la administración Trump, cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, no recibió a su homólogo por “compromisos” internos.

“Hemos presentado en esencia lo que sería la estrategia mexicana con respecto al Triángulo Norte”, explicó el ministro azteca de Relaciones Exteriores, quien da a entender que el flujo migratorio es insostenible para su país y lo será más en la medida en que el muro físico, tecnológico y hasta militar se desarrolle en la frontera con la orden de “hasta aquí”, “para atrás”.

El camino del calificado Plan Marshall ha dado un primer paso que aunque digan los motivadores que es el más importante, el ministro mexicano ya ha identificado el primer gran desafío, “persuadir” a Washington para que se integre y empuje en este esfuerzo colectivo contra el éxodo de miles de personas hacia el norte, al enfrentar las causas de este fenómeno masivo. La persuasión puede llegar en un momento determinado con acciones pasajeras, pero habrá que dar paso al convencimiento de que es necesario el plan y su desarrollo con la garantía de que llegará a la base misma del problema para mejorar la calidad de vida de las personas, el mejor disuasivo para olvidar las caravanas e integrarse plenamente en sus comunidades.

Sobre lo de persuadir, quedó bien claro al explicar el financiamiento y su posible incremento. “Nosotros buscaríamos, si se puede, una suma mayor, pero no lo digo ahorita porque capaz que voy a aumentar las resistencias”. Por lo dicho y oído, la conclusión no es otra que la lección de la sabiduría popular: “no hay peor lucha que la que no se hace”. La amenaza de suspender la cooperación al Triángulo Norte, la reciente iniciativa presentada en el Congreso para autorizar una ayuda de $577 millones, muy alejada de los 10,000 millones del plan presentado por México, son presagios nada buenos, en la administración Trump, para detener o, al menos, disminuir las migraciones.

El Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, una hoja de ruta “muy clara y con proyectos específicos... Pensamos que está al alcance de la mano” es la apreciación del canciller mexicano en Washington.