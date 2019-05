LA GRAN MISIÓN DEL MAGISTERIO

La solución está definida, es la voz oficial al referirse a los apagones, mientras que la población y el sector productivo reclaman una solución inmediata, lo cual suena a utopía, porque la claridad en plena noche de estos días es alegría de pobre, pues durará los días de las festividades patronales, claro que para esto serán otros los que sufran por la situación, ya que habrá que encauzar la escasa energía para no “aguar la fiesta”. Así es que la alegría momentánea de unos es tristeza y rabia en otros, a los que buscarán suavizar la próxima semana y compensar los sacrificios recetados con apagones más “cortos”; pero apagones durante 30 días.

Y de esta situación no hay funcionarios responsables; la responsabilidad directamente pasa a la mayor demanda y al verano. Búsquelos usted o elabore expediente para su cese dado el daño que está causando en los hogares y en los centros de trabajo, así como en la salud mental de las personas, con grave deterioro al que se responde con “solución definida”; sin embargo, habrá que aguantar un mes más, si no surgen imprevistos, pero entonces ya habrá comenzado a llover y remitir el calor, con lo que el alivio será “cielo” al salir del infierno.

En palabras del sector productivo: “Esta situación está afectando la actividad económica”, es la síntesis de semanas en las que las labores agropecuarias diarias, entre ellas, la ganadería o sistemas de riego, el sector turístico y los pequeños centros de trabajo, los talleres, así como la actividad comercial sigue acumulando pérdidas, algunas irrecuperables, puesto que los compromisos no se pueden cumplir, cae la demanda, que exige atención pronta, oportuna y competitiva.

Las últimas reuniones con funcionarios del Gobierno han dejado a la población del litoral atlántico con desilusión en sus rostros, puesto que a la petición de solución a corto plazo, como quien dice mañana y si pudiera ser hoy mejor, se ha respondido con pontifical expresión: “La solución está definida”. Dolerá mucho más cuando la realidad, escondida en el paréntesis de la feria, vuelva a hacer compañía, no deseada ni querida, a los ceibeños. Las demás poblaciones del litoral no tuvieron pausa, por lo que seguirán con lo mismo y ojalá, no sea más, en espera de la generación de los primeros 43 megas en La Ensenada.

Si está claro que no hay solución inmediata, si la propuesta es de un mes, ¿qué ocurrirá el próximo año? No está largo el “verano” 2020 y la ilusión en Patuca III puede terminar en un “mal sueño” que concluya nuevamente con “la solución ya está definida”.