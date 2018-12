NAVIDAD SIN RIESGOS

“No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti”, es una pequeña frase que si la ponemos en práctica estaremos ahorrándonos muchos dolores de cabeza, producto de situaciones que preferimos no vivirlas.

Cuando de jóvenes no recibimos consejos y somos personas problemáticas, terminamos expulsados del centro educativo, pero con tanta y tanta insistencia logramos culminar dichos estudios. Nos convertimos en adultos, luego padres y de manera sospechosa esos hijos (como que ya sabían de nuestro pasado) nos hacen pasar por los mismos problemas que hicimos pasar a nuestros padres. Ese ciclo se irá repitiendo si no nos sentamos con nuestros hijos a dialogar y orientarlos.

La amistad hace confiarnos los secretos de otras personas, convirtiéndonos en sus confidentes; pero que una vez se rompe dicha amistad comenzamos a divulgarlos e inclusive los “condimentamos” con nuestras mentiras. Le causamos un perjuicio a la persona y un deshonor que pronto la vida se encarga que las consecuencias vengan sobre nosotros de gran manera.

Aprendamos a no tomarnos tan a pecho las cosas, no pasemos con enojo y amargura siempre; los científicos descubrieron que los ratones sometidos a estrés constante donde pasaban siempre enojados, lograron desarrollar cáncer en sus cuerpos. Si queremos reducir las probabilidades de enfermedades sobre nuestros cuerpos, pues procuremos que no nos afecte tanto las circunstancias de la vida combinado una dieta balanceada y ejercicio.

Si estás en política, recuerda que tu puesto es para servir a los demás. Confórmate con tu sueldo, ya que eres un privilegiado por tener uno tan elevado; como dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, procura no desearlo tanto porque al hacerlo eres capaz de cometer cualquier error del cual te arrepentirás para toda tu vida. Dinero mal habido lo que trae es maldición a tu hogar porque, con él compras y das de comer pan sucio a tus hijos.