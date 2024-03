Cuando el dinero sí compra el amor

Pero cuando Roy cumplió 30 años, sus prioridades comenzaron a cambiar. En diciembre de 2021, preparó una biografía y animó a la gente a compartirla en línea. Señaló que medía 1.88 metros metros, no bebía, fumaba ni consumía drogas y se mostraba menos interesado en pasar tiempo juntos que las parejas típicas . Los niños eran importantes, por lo que ofreció 2 mil dólares a quien le presentara a la persona con la que acabaría compartiendo legalmente las labores como padre. (Roy eligió esa redacción para no descartar la adopción ).

Durante la mayor parte de la vida de Mati Roy, las citas estuvieron muy abajo en s u lista de prioridades . Aunque probó a medias las aplicaciones de citas y habría acogido con agrado una relación de haberse desarrollado de forma natural, buscar el amor no parecía valer la pena el esfuerzo.

Por: Angela Chen/The New York Times

Quieren incentivar a sus contactos para encontrar pareja —alguna vez fue la principal forma en que las personas conocían a sus parejas, dijo Michael J. Rosenfeld, sociólogo en la Universidad de Stanford.

Mente abierta

Zaslavskiy, que vive en Nueva York, esperaba que el botín atrajera a la clase de persona de mente abierta con la que le gustaría salir. En ese entonces ganaba alrededor de 200 mil dólares al año, por lo que los pagos mensuales de la recompensa habrían sido alrededor del 12 por ciento de su salario.

“Miré todas estas cosas en mi vida que no me aportan tanto valor”, dijo Zaslavskiy. “En ese momento estoy gastando quizás 13 mil al mes, pero ¿necesito todas esas cosas que estoy comprando? Claro que no. Si pudiera gastar 2 mil dólares de esa cantidad en encontrar a alguien a quien amar, entonces definitivamente valdría la pena”.

Después de que Zaslavskiy publicó su botín, le presentaron a unas cinco personas, dos de las cuales se convirtieron en videollamadas, pero ninguna se convirtió en cita. Tras un reencuentro y una ruptura con una ex, ha vuelto a salir y la recompensa sigue activa.

A Roy le presentaron a unas 27 personas, que se convirtieron en cinco videollamadas y una reunión en persona. Ninguna llevó a un romance, pero su amiga Carrie Radomski compartió su botín en su página en Facebook. Rápidamente atrajo ataques y la mirada de Carissa Cassiel. La honestidad la atrajo. Pero lo que la convenció fue ver cómo tomaba él las críticas.

“Observé en los comentarios cómo respondía a la gente”, dijo. “Era muy amable y decía: ‘Ese es un buen punto’ o ‘Debería cambiar eso’ o ‘Podría agregar algo así’ o ‘No es así como me siento’. Simplemente manejó todo maravillosamente y eso fue muy significativo para mí”.