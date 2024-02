Cómo consumir cultura nos hace mejores personas

Escribió sobre las grandes obras de la tradición occidental, y particularmente sobre sus propios pecados, como si estuviera tratando de sacárselos a golpes mediante el flagelo del autoexamen. Su conciencia de la depravación humana lo llevó a la humildad, el autocontrol y la redención.

Al final de su vida era generosamente generoso, un hombre que tenía la capacidad de ver el mundo con absoluta honestidad y percepción comprensiva. Johnson socializó con artistas y estadistas, pero invitaba a los marginados de la sociedad a vivir con él para poder alimentarlos y albergarlos.

Una noche encontró a una mujer, probablemente una prostituta, enferma en la calle. La cargó sobre su espalda y la llevó a casa para unirse a los demás.Cuando murió, su panegírico observó que había dejado un abismo que nada podía llenar.

Él encarnaba ese viejo ideal humanista. Se había convertido en una persona culta, un hombre maravilloso.

David Brooks, columnista de The New York Times, es autor de “How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen”.

©The New York Times Company 2024