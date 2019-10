Interrogatorio de la defensa de Tony Hernández a Devis Maradiaga en Nueva York

Nueva York, EEUU

La defensa del hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández preguntó al exnarco Devis Leonel Rivera Maradiaga sobre su participación y beneficios con el narcotráfico como exjefe de la organización criminal de "Los Cachiros".

Rivera Maradiaga es considerado uno de los testigos claves de la fiscalía contra el exdiputado Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Luego de las primeras preguntas por parte de la fiscalía la defensa de Tony Hernández hizo su interrogatorio a Rivera Maradiaga. A continuación el abogado Omar Malone:

Malone: ¿Cuántas veces te reuniste con los fiscales para preparar el testimonio de hoy?

Cachiro: varias veces.

Malone: ¿Y si te dijera que reuniste con el DOJ (Departamento de Justicia) 61 veces?

Cachiro: No las conté.

Malone: ¿Estaría de acuerdo, más de cuatro docenas de veces?

Cachiro: No me acuerdo.

Malone: ¿Le refrescaría la memoria si le mostrara una lista?

Cachiro: No me acuerdo.

Malone: ¿Comenzaste a cooperar con la DEA en noviembre de 2013?

Cachiro: Si, señor.

Malone: ¿Les contaste sobre las actividades criminales que seguías haciendo?

Cachiro: No estoy entendiendo.

Malone: En el Apéndice A, ¿mató a las tres personas en las líneas 76, 77 y 78 mientras cooperaba con la DEA?

Cachiro: Acababa de empezar a cooperar con la DEA.

Malone: ¿Le dijo a sus contactos de la DEA en Centroamérica que iban a matar a estas tres personas en las líneas 76, 77 y 78 antes de matarlas?

Cachiro: No les dije entonces porque no estábamos hablando de asesinato en ese momento.

-- El juez Kevin Castel llama al receso de almuerzo --

Malone: Entonces traficaste más de 150 toneladas de cocaína, ¿verdad?

Cachiro: Eso no es correcto.

Malone: Entonces, ¿cuánto fue?

Cachiro: aproximadamente 130 toneladas.

Malone: ¿Y cuánto dinero ganó?

Cachiro: Aproximadamente $ 50 millones. Está invertido.

Malone: ¿Dónde?

Cachiro: En los políticos, en el acusado y en su hermano Juan Orlando Hernández, a quien le di $ 250,000. ... Más allá del soborno a JOH, compré casas, un avión, ropa, joyas, regalos para mis novias.

Malone: ¿Queda dinero?

Cachiro: Si, lo retiré de los bancos después de que la OFAC nos mencionara. Lo escondí en otro lugar en Honduras.

Malone: ¿Cuándo lo sacaste?

Cachiro: El director del Banco Continental me dijo qué estaban a punto de congelarse nuestros fondos para poder retirarlos justo antes. Alrededor de 100 millones de lempiras.

Malone: ¿Entonces unos 4 millones de dólares estadounidenses?

Cachiro: No sé el tipo de cambio. Jaime Rosenthal me lo dio en efectivo.

Malone: Entonces, ¿dónde te escondiste?

Cachiro: En algún lugar de Honduras.

Malone: ¿Le dijiste a la DEA dónde?

Cachiro: No, señor. No me preguntaron.

Malone: ¿Cuánto de sus ganancias por tráfico de drogas le dio a su familia?

Cachiro: No tengo un estimado.

Malone: ¿Cuántos relojes le diste a tu hijo para empeñar?

Cachiro: Uno

Malone: ¿Fue un Rolex?

Cachiro: Si.

Malone: ¿Algún reloj para tu novia?

Cachiro: No, señor.

-- El juez Castel le dice a Tony Hernández, que pronto tendrá que decidir si testificará en este juicio o no. Tony dice que entiende. ---

Malone: Entonces, ¿los miembros de su familia todavía tienen las casas que les dio, pagadas con dinero de las drogas?.

Cachiro: No, el gobierno de Juan Orlando Hernández los confiscó.

Malone: El video que filmó en Denny's, ¿a quién se lo dio en el gobierno de los Estados Unidos?

Cachiro: Había varios agentes de la DEA. No recuerdo cuál.

Malone: ¿Tuvo alguna reunión en la que ensayó su testimonio, como, pregunta respuesta, pregunta respuesta?

Cachiro: no me acuerdo. Cada vez que nos reuníamos hablábamos de varios narcotraficantes.

Malone: Ese reloj que solías filmar en Denny's, ¿lo compraste en una tienda de espías?

Cachiro: Una tienda que vende equipos de grabación. P: Y solo el reloj. Ya tenía varios dispositivos de grabación de audio.

Malone: ¿Grabó en su automóvil entre el Hotel Clarion y Denny's?

Cachiro: Sí, en el auto solo grabé audio. Dejé el reloj de video en la guantera.

Malone: ¿Grabó en video la reunión en el Hotel Clarion?

Cachiro: No, señor.

Malone: Cuando diste $ 50,000 en el auto, ¿anotaste los números de serie?

Cachiro: No.

--- Según el reportero de la corte Matthew Russell Lee menciona que "el abogado de Tony H hizo muchas preguntas sobre la grabación del reloj en Denny's: quién decidió cuándo encender la cámara y cuándo apagarla. ----



Malone: ¿Cómo entregó el metraje a la ¿DEA?

Cachiro: En una tarjeta.

Malone: ¿No temías que te siguieran?

Cachiro: No, acababa de sobornar al hermano del presidente.

Declaraciones en desarrollo

Nota: En este interrogatorio preliminar se incluye gran parte de las declaraciones vertidas en la audiencia y también los reportes brindados por periodistas como @innercitypress @emilyepalmer @jeffgernst

Devis Leonel Rivera Maradiaga, 41 años, ex cabecilla del grupo criminal de Los Cachiros, nuevo testigo de los fiscales federales de Estados Unidos, ha involucrado a exfuncionarios, políticos y expolicías en la mayor red de narcotráfico y corrupción en Honduras.

Rivera Maradiaga admitió estar detrás del asesinato de al menos 78 personas y hace cuatro años selló un trato con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar pruebas de un esquema de corrupción que ha salpicado los altos niveles políticos y policiales de Honduras incluido el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, exdiputado de 40 años acusado de narcotráfico “a gran escala” por el Departamento de Justicia.

El ex capo declaró en marzo de 2017 que pagó al menos un soborno entre 2013 y 2015 al hermano del actual mandatario hondureño para agilizar pagos del Gobierno a una empresa creada por Los Cachiros.

El jueves, la fiscalía presentó como testigo a un expolicía corrupto, quien aseguró que trabajó para el Tony Hernández, a quien proveía información y protegía cargamentos de cocaína para evitar que fueran robados o decomisados.