Alexander Ardón: el Chapo Guzmán se molestó por captura de los hermanos Valle

Nueva York, Estados Unidos.

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, testigo en el juicio por narcotráfico contra el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández (hermano del presidente Juan Orlando Hernández), dijo este martes que el acusado le aseguró que se "había capturado a los hermanos Valle porque intentaron asesinar al mandatario hondureño".

Chande Ardón testifica en el quinto día del mediático juicio contra Tony Hernández en una corte federal de Nueva York. En su declaración señaló que a él lo presionaba el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán tras la captura de los hermanos Valle Valle, alegando, según el testigo, que ya había pagado un millón de dólares para protegerlos.

A continuación la primera parte del segundo día del interrogatorio de la Fiscalía estadounidense al testigo cooperante:

- Fiscal: ¿Dónde conociste a el Chapo?

- Ardón: En Copán, en un lugar llamado El Espíritu.

- Fiscal: ¿Estaba Tony Hernández allí?

- Ardón: Sí. Y otras personas, incluyendo Mario Cálix... Tony Hernández le dijo a El Chapo Guzmán que si Juan Orlando Hernández ganaba las elecciones, se le podía proporcionar seguridad para los envíos de cocaína.

- Ardón: El Chapo Guzmán le ofreció un millón de dólares a Tony Hernández para la campaña de su hermano.

- Fiscal: ¿Después de esa reunión, habló usted con el acusado de nuevo sobre la oferta de un millón de dólares?

- Ardón: Sí. Me dijo que había hablado con Juan Orlando Hernández y que él necesitaba ese millón de dólares.... Tony Hernández me dijo que Juan Orlando Hernández pidió que fuéramos cuidadosos con las fotografías y celulares.... Tony me dijo que necesitaban un millón de dólares porque las elecciones estaban muy cerca.

- Fiscal: ¿Quién llegó primero a El Paraíso?

- Ardón: Tony Hernández llegó primero, antes que el Chapo. Yo envié a Melvin Pinto a La Entrada para recoger a Tony Hernández.

- Fiscal: ¿A quién llevó Tony Hernández con él?

- Ardón: Mario Cálix y el primo.

- Fiscal: El Primo, ¿estaba armado?

- Ardón: Llevaba una M16 en el cinturón.

Fiscal: ¿Qué pasó cuando llegó El Chapo?

- Ardón: Nos sentamos en una mesa para hablar.

Fiscal: ¿Dónde estaba la mesa?

- Ardón: En el comedor. (De la casa de Ardón)

Fiscal: ¿Estaba el primo en la habitación?

- Ardón: El Primo estaba afuera de la casa.

Fiscal: ¿Y Melvin Pinto?

- Ardón: Afuera, cerca de la piscina.

- Ardón: El Chapo habló con Tony Hernández sobre la protección de los cargamentos, y para mí.

- Fiscal: ¿Tony Hernández dijo algo sobre la protección de la cocaína desde Nicaragua a Guatemala mientras pasaba por Honduras?

- Ardón: Tony Hernández le dijo al Chapo Guzmán que solo habría protección si Juan Orlando Hernández ganaba la elección.

- Fiscal: Ayer, usted describió un pago. ¿Dónde estaba el dinero?

- Ardón: El dinero estaba en el carro.

Fiscal: ¿Qué pasó con el dinero?

- Ardón: El Chapo dijo que lo trajeran adentro. Lo contamos en la mesa. Había un millón de dólares.

Fiscal: ¿Qué pasó con el dinero?

-Ardón: Lo pusimos en una bolsa y El Chapo se lo entregó a Tony Hernández.

Fiscal: ¿Tony Hernández le pidió ayuda?

-Ardón: Sí, para darle seguridad hasta La Entrada.

Fiscal: ¿Quién viajó a La Entrada con el millón de dólares de El Chapo?

-Ardón: Tony Hernández, Mario Cálix, el Primo, Melvin Pinto, yo y un guardaespaldas.

Fiscal: ¿Había un vehículo de escolta separado? ¿Quiénes más iban?

-Ardón: Seis personas del equipo de seguridad.

Fiscal: ¿Usted iba armado?

-Ardón: Sí, con un AR-15.

Fiscal: El Primo, ¿todavía llevaba su rifle?

-Ardón: Sí...

Fiscal: ¿Qué hizo Tony Hernández al llegar a La Entrada?

-Ardón: Habían dos carros esperándolo. Agarró el dinero y se fue.

Fiscal: ¿Quién ganó la elección?

Ardón: Juan Orlando Hernández.

Fiscal: ¿Le dijo algo Tony Hernández sobre el jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón?

-Ardón: Dijo que Juan Orlando Hernández lo iba despedir porque había dicho que porqué Tony Hernández y yo no habíamos sido arrestados si eramos narcotraficantes...

Fiscal: ¿Habló usted con Tony Hernández sobre el arresto de los Valles?

-Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Le dijo Tony Hernández la razón por la que los habían arrestado?

-Ardón: Me dijo que los Valle fueron arrestados porque habían intentado matar a Juan Orlando Hernández.... Le pregunté a Tony Hernández si a mí también me iban a arrestar así como habían detenido a los Valle.

-Fiscal: ¿Qué le respondió él?

-Ardón: Que mientras el Partido Nacional estuviera en el poder me iban a proteger.

El Chapo se molestó por arresto de los hermano Valle

Ardón: Nos reunimos en Tegucigalpa, donde mi hermano estaba trabajando. Juan Orlando Hernández estaba allí.

- Fiscal: ¿Le dijo algo sobre el Chapo Guzmán?

- Ardón: Le dije al presidente Hernández que El Chapo me estaba presionando por el arresto de los hermanos Valle.

- Fiscal: ¿Qué le dijo sobre el millón de dólares?

- Ardón: Le dije a Juan Orlando Hernández que le habían pagado un millón de dólares para proteger a los Valle.... Juan Orlando me dijo que no tenía obligaciones con nadie.



-Ardón: En 2015, el Ministro (Roberto) Ordóñez me dijo que Juan Orlando Hernández le dijo que mi hermano Hugo tenía que renunciar, que no le gustaba los reportes de la prensa que decían que Hugo y yo eramos traficantes de drogas, y que teníamos que ganar Copán para JOH.



-Fiscal: ¿A qué se refería con ganar Copán?

-Ardón: Que yo tenía que financiar y sobornar a los alcaldes para asegurarme que Juan Orlando Hernández ganara en el departamento de Copán.

-Fiscal: ¿Quién estaba en la reunión en Santa Rosa?

-Ardón: Mi hermano Hugo, Tony, Juan Orlando Hernández y yo.

-Fiscal: ¿Qué se dijo en esa reunión?

-Ardón: Juan Orlando Hernández me pidió que financiara la campaña del Partido Nacional, con los alcaldes, en algunos departamentos.

-Fiscal: ¿Qué le ofreció Juan Orlando Hernández a usted?

-Ardón: Que iba a seguir dándonos protección para el tráfico de drogas, que las cosas iban a ser más fáciles ahora que mi hermano Hugo ya no era un funcionario público.



-Ardón: Tony Hernández me dijo que necesitaban 500,000 dólares para el departamento de Lempira.

-Fiscal: ¿De dónde salió el dinero?

-Ardón: Del narcotráfico.

-Fiscal: ¿Usted también pagó sobornos en las elecciones de 2017? ¿Cuánto?

-Ardón: Alrededor de 1,600,000 (lempiras) de la venta de cocaína.

-Fiscal: ¿Dónde estaba usted cuando habló con el Primo por teléfono?

-Ardón: Estaba en El Paraíso, Copán. El Primo me dijo que Juan Orlando Hernández estaba preguntando que dónde estaba yo.

-Ardón: Parecía que El Primo no estaba convencido de donde estaba yo. Dijo que pensaba que yo me había entregado a los Estados Unidos. El Primo me dijo que Juan Orlando había dicho que no había orden de captura o extradición contra mí.

-Fiscal: Pero usted se entregó luego. ¿Cuál es la sentencia mínima que enfrenta?

-Ardón: Treinta (años) a cadena perpetua.

-Fiscal: ¿Fue acusado de algún asesinato?

-Ardón: No

-Fiscal: Después de que entregó, ¿le proporcionó información al Gobierno?

-Ardón: Sí.

-Fiscal: ¿Cuáles son los temas sobre los que retuvo información.

-Ardón: El Chapo Guzmán y Juan Orlando Hernández.

-Fiscal: ¿Porqué retuvo esa información?

-Ardón: Por miedo a represalias contra mi familia.

-Fiscal: ¿Dónde estaba su familia?

-Ardón: En Copán.

-Fiscal: Ahora, ¿cuál es la sentencia mínima que enfrenta?

-Ardón: Cadena perpetua más 30 años.

-Fiscal: ¿Cuántos asesinatos se incluyeron en su acuerdo de cooperación?

-Ardón: 56 asesinatos.

-Fiscal: ¿Qué entiende usted de lo que el Gobierno hará por usted?

-Ardón: El fiscal presentará una carta 5K (una moción que se entrega a la corte para informar que el acusado ha cooperado y que puede influir en una reducción de sentencia).

-Fiscal: Si obtiene esa carta, ¿qué pasará con su sentencia?

-Ardón: Se removerá la sentencia mínima.

-Fiscal: ¿Alguien le ha garantizado esa carta?

-Ardón: No.

-Fiscal: Si la consigue, ¿que dirá la carta?

-Ardón: Mis acciones buenas y malas.

-Fiscal: ¿Sus buenas acciones?

-Ardón: Cooperación, testificar y decir la verdad.