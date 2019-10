JOH: Ardón tiene odio y deseo de venganza en mi contra

Tegucigalpa.

Como ilógico y sin sentido calificó ayer el presidente Juan Orlando Hernández las declaraciones del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexánder Ardón, en el juicio que se le sigue a su hermano Juan Antonio Hernández.

El excapo hondureño declaró ayer en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que el propio Chapo Guzmán vino a Honduras a dejar el millón de dólares para la campaña de Hernández.

Socio Alexander Ardón relató ayer en la corte que él tuvo seis encuentros con el capo mexicano Chapo Guzmán.

“Referente a lo que ha dicho el delincuente confeso Alexander Ardón, quiero decirles que cualquier acusación de que su servidor como candidato o en cualquier otro momento que haya aceptado recibir dinero del Chapo (Guzmán) o puso a alguien para recibir dinero de él, eso es 100 por ciento falso”, señaló.

“Es absurdo, es ridículo, es como hemos dicho una locura como el de Alicia en el país de las maravillas”, reiteró.

“Imagínense ustedes en qué cabeza cabe que una persona que no le permití ser candidato en mi movimiento, que no se le permitió competir para ese cargo, iba a apoyar esa campaña con un millón de dólares, no tiene el más mínimo sentido, es ilógico”.

Venganza

“Y en todo caso lo que sí ha tenido Alexander Ardón es odio y deseos de venganza en mi contra”, afirmó el gobernante.

“No puede ser agradecimiento bajo ningún punto, por eso está declarando lo que dice sin pruebas y con ánimos de venganza contra quien le desbarató su imperio”, añadió.

“Ya él confesó ser asesino de decenas de personas. Solo de allí saquen la medida de qué tipo de gente puede ser esa”, indicó Hernández.

Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, confesó ante la Fiscalía de Nueva York haber asesinado a 56 personas y herir a seis más.

Ardón también dijo que él construyó el edificio municipal, el cual tiene helipuerto, con dinero obtenido mediante el negocio de la cocaína.