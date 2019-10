Porfirio Lobo Sosa: “Ni sé quién es, jamás he visto al Rojo”

Tegucigalpa, Honduras

Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras (2010-2014), negó haber recibido dinero del narcotraficante hondureño Víctor Hugo Díaz Morales para financiar su campaña política.

“Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en EEUU reafirmó que: No he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente (...)”, publicó Lobo Sosa en su cuenta de Twitter.

Díaz Morales, alias el Rojo, aseguró ayer ante un juez en Nueva York haber pagado 100,000 dólares en 2009 para financiar la campaña política de Lobo y la reelección de la diputación del actual presidente Juan Orlando Hernández.

“A mí, a Pepe Lobo, no le ha dado ni cinco centavos este señor (Víctor Hugo Díaz Morales)”, reiteró el exmandatario al noticiero Hoy Mismo.

El expresidente hondureño reveló en su intervención en dicho noticiero que Estados Unidos le quitó la visa de ingreso a ese país hace dos años.

“Me lo notificaron a través de un correo”, agregó el exmandatario.

Lobo Sosa, padre de Fabio Lobo, condenado a 24 años de prisión por conspirar para introducir drogas a Estados Unidos, se defendió una vez más de las acusaciones de haber recibido dinero del narco para la campaña de 2009.

Antecedente En mayo de 2015, agentes de la DEA capturaron en Haití a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, por conspirar con cárteles de la droga, como Los Cachiros, para introducir cocaína a Estados Unidos.

El Rojo comparece como testigo en el caso que esta semana se inició contra Juan Antonio Hernández, dos años después de haber sido capturado en Guatemala y luego extraditado a Estados Unidos.

El exmandatario hondureño públicamente ha jurado que no conoce a ese narcotraficante.

“Quiero desmentir lo que este ciudadano ha dicho, yo no sé ni quién es, jamás en mi vida lo he visto, no lo conozco y es completamente falso lo que él ha declarado”, “voy a repetir cuando dije lo de mi hijo Fabio, no soy, ni he sido amigo, ni mucho menos colaborador, ni he tenido tratos con delincuentes”, dijo Lobo Sosa a medios capitalinos.