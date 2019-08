Tony Hernández, última parte del testimonio desclasificado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.



El ex diputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, de 40 años, admitió que conoció a personas vinculadas al narcotráfico en Honduras, algunos extraditados a Estados Unidos y otros prófugos, pero aseguró que nunca trabajó con ellos. En el testimonio dado a agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) tras su arresto en Miami en noviembre de 2018, dijo que a estas personas las conoció en reuniones.



MV1- Pero, ¿qué hacía usted en esas reuniones y en esa finca?



MV2- No, es enfrente de una iglesia ahí. Se llama el hotel así: Finca del Capitán. Eh ... Tomar ... Llevaban muchachas. A ellos no les ha faltado el tema de las muchachas. Eh, ... inclusive, ahí pasaron algunas amigas mías que ...¡pucha! me daba no sé qué que fueran a pasar por todos ellos. Pero era la vida de ellos ... no podía decir nada uno. Esta ... ahorita recuerdo que el que llevaba la gente allí era ... es otra persona muy reconocida en Honduras en ese ámbito. Es ... le dicen Cebolla. Eh ... es el dueño de Especias don Julio. Sí, tiene que haberlo escuchado usted. Hasta, inclusive, está teniendo problemas para ... en Honduras por narcotráfico.



MV1- Julio ¿qué?



MV2- No, Don Julio se llama la, la empresa.



MV1- ¡Ah! ¿Cómo se llama el tal Cebolla?



MV2- El Cebolla ... bueno, si ... cuando usted pueda ahí ... y tal vez si no nos acordamos del nombre, a lo mejor lo pone ahí en Google. Y está siendo, está siendo ahorita enjuiciado en Honduras.



MV1- Ah, ¿ya está preso?



MV2- No



MV1- ¿No?



MV2- No. Creo que es de apellido Velásquez. No sé, pero si usted pone ahí, ahí busca y le aparece la información.



MV1- Ah ... y déjame preguntarte ... ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes en Houston?



MV2- ¿En Houston?



MV1- Sí



MV2- Andábamos ahora aprovechando el Black Friday.



MV1- Pero hoy es Black Friday.



MV2- Sí, pero nos fuimos desde el lunes.



MV1- Ajá



MV2- Nos fuimos desde el lunes y ... y ¿cómo se llama? ... totalmente decepcionados porque no hubo ningún, ningún, ningún prácticamente un descuento, un descuento, como se compra acá.



MV1- Pero eso es algo, me imagino, que se hubiera investigado antes de ir.



MV2- No, pues, con el mercado, así se vende. El Black Friday es ... y que algunos días que es el pre, que es el jueves; algunas tiendas lo abrieron ayer a las seis de la tarde; otras no lo abrieron.



MV1- Ajá



MV2- Y para mí es mejor venir acá; ése fue el tema ahí y nos equivocamos.



MV1- Pero, ¿por qué no fueron a Miami?



MV2- Sí, por eso. Nos queríamos quedar en Miami, y otro compañero que anda comprando camiones en Nebraska porque dijo que era más barato, fue el que nos dijo que fuéramos allá.



MV1- Ajá



MV2- Y él todavía se quedó allá porque el camión se le arruinó y, y viene hasta mañana.



MV1- Pero se me hace un poco raro.



MV2- ¿Por qué?



MV1 -¿Por qué fueron a Houston? ¿Te dijo el compañero? ¿Y qué? ¿Qué importa?



MV2- Queríamos, ¿cómo le ...? cambiar, cambiar el esquema. Pero totalmente arrepentidos (unintelligible) Así como hemos ido a Cancún, hemos ido a otros lugares. ¡Pucha! Era ...era un destino normal, normal. Y ...y queríamos también conocer a la familia de, de un amigo de allá que es mejicano y vive allá. Es residente ya.



MV1- Ajá



MV2- Y nos ha estado invitando desde hace mucho tiempo y fuimos ahorita a pasar la, la cena con ellos ayer. Y, pero no, no por nada. Si usted supiera en qué hotel nos quedamos ...



MV1- Sí, en un (unintelligible), supuestamente.



MV2- Sí, ahí; correcto. Ahí nos quedamos. Que él nos estaba molestando: “¡Pucha!” dice, “se quedaron en un hotel,” que no sé qué. “Se hubieran podido quedar en mi casa.” No vamos a molestar a nadie en una fecha tan especial con ir a dormir ahí, cuando aquí se respeta mucho el Día de Acción de Gracias.



MV1- ¿Y quién es este mexicano?



MV2- Se llama Carlos ... Carlos ... ¿cómo se llama el apellido de él? ... Sólo por Carlos lo tengo yo. Lo conocimos hace poco. El lleva una ... unas cuestiones en México. Lleva unas cuestiones también en Honduras. Quería entrar a, a algunos negocios de apartamentos allá en México. Que nos buscaron, porque como se supone que yo estoy sobrado de dinero ... “No, no, Carlitos; yo no le puedo entrar a eso. No, no tengo ese dinero de inversión”. Y el hermano sacó un préstamo, entiendo, y lo están haciendo en, en México.



MV1- Entonces se fueron a Houston para hablar con un mexicano ...



MV2- Ajá. Ya es méxicoamericano él.



MV1- Sí, pero no sabes ni el apellido y pasaste esta fecha tan especial ...



MV2- No, es que no sólo con él; no sólo con él. Nosotros fuimos porque habíamos entendido que ... Queríamos ... yo quería comprar un Ford, un Ford dos cincuenta, doscientos cincuenta, para hacerlo con una plataforma y mandarlo para allá. Fabricio también quería comprar un carrito así como compró, un Fordcito, para lograr venderlo. Yo lo ocupo para mi finca porque se encuentran superbaratos allá. Teo sí se pasó. Teo se llama el otro amigo. Se fue hasta Nebraska. Y ahí sí que no lo acompañamos porque eran catorce horas de viaje.



MV1- Ah, ¿él fue en carro?



MV2- Él se vino en carro porque venía con los camiones, que compró dos camiones. Se fue con un hermano para traer el otro, y un mecánico de ... que vive allá en, en Houston.



MV1- Ajá



MV2- Para poder comprar de segunda y llevar para allá reparados. Para repararlos, pues.



MV1- Ah ... porque Fabricio nos dijo que, que Teo se había ido por avión a Nebraska.



MV2- Sí, se fue en avión, pero le toco que venirse por tierra.



MV1 -¿Y ya se regresó?



MV2- Antier se le arruinó. Tuvieron que regresarse. Ayer todavía no había llegado. Es un camión amarillo. Ahí están las fotos y todo en el teléfono. Las conversaciones y todo. Eh ... La empresa de Carlos se llama Tradeco. Es una empresa que quiere entrar a invertir a Honduras y, desgraciadamente, pues no, no ha podido entrar porque las A.P.P.s tenían amarrado todo. Y me dice: “Mirá, que quiero invertir,” que no sé qué. “Bueno, entonces, tenés que conseguir una cita. Te puedo conseguir una cita con, con el ministro de ... de ... quien maneja las A.P.P.s para que te den la cartera y en cuál podés participar de acuerdo con las inversiones que quieras hacer”.



MV1- ¿Y tú te fuiste a Houston de Honduras con todo ese dinero?



MV2- Huh, sí. Sí, no. Tarjeteé y no fue mucho. Si usted mira, no fue mucho lo que compré aprovechando el descuento. No fue ni, ni ... con la tarjeta, ni dos, tres mil dólares. Más lo otro que iba ... que uno puede manejar sus diez mil dólares, va.



MV1- Sí, pero andas con siete mil. ¿Sacaste los siete mil ahí?



MV2- Sí. No, yo los pasé por acá, igual. Pero la idea era comprar algo en los outlets para poder también vender en Honduras.



MV1- ¿Fuiste a los outlets?



MV2- Eh ... no pudimos llegar a los que estaban largo; sólo a los normales del ... ¿cómo se llama? ... del ... los ... Creo que fuimos a tres. La verdad, no, no fue mucho el descuento que había. No valía la pena. No pudimos llegar a donde que queríamos llegar.



MV1- ¿Dónde es que querían llegar?



MV2- ¿Cómo se llaman los que están afuera, que usted compra por cantidades? Déjeme ver cómo se llaman. No recuerdo el nombre, pero son los outlets que están como a cincuenta o sesenta kilómetros de, de Houston. Al ... al ... ¿cómo se llama? ... al mall éste ... Se me olvida el nombre. Es el mismo nombre de acá. Está como a ... ¿el International?



MV1- Ajá



MV2- Ahí fue donde compramos, más o menos. Y, bueno, son pocas las cosas que compramos, en realidad. No pudimos hacer lo que queríamos.



MV1- Pero, ¿ése fue el propósito de ir?



MV2- Sí, pero no nos parecieron los precios.



MV1- Pero si no llegaste a esos otros malles, ¿cómo ibas a saber los precios?



MV2- Porque Teo se fue a traer esos carros, y tampoco íbamos a andar con ese gran frío que estaba ... mejor nos quedamos ahí. Y le digo a aquél: “Pues probemos otro día mejor a venir cuando el clima esté mejor. O podemos ir a Miami.” Pero no era ...



MV1- No me hace mucho sentido, Tony, para decirte la verdad ...



MV2- Sí



MV1- ... con eso que me estás echando ...



MV2- Pero los camiones van a pasar; ustedes los pueden investigar, los camiones. Van a pasar los camiones.



MV1- OK. Está bien.



MV2- Fabricio me decía que nos quedáramos acá, que allá se pasa mejor, pero yo quiero ir a ver lo ... el Ford con Teo, porque Teo anda con mecánico que ellos prueban la compresión y lo prueban todo. “Pues vos compraste uno”. Y le digo: “Pues te vas a ganar un par de dólares ahí.” Y él lo compró, creo, el año pasado. Y Carlos le hizo el contacto. Carlos es este muchacho. Y ... pero no, no ... Ahí no ...





MV1- Bueno, yo creo que ya estamos a punto de terminar aquí.



MV2- No, usted dígame qué más. Porque ahí hay más delitos. ¿Qué, qué más puedo también seguir ... seguir ...?



MV1- Es que no estás realmente hablando de ninguna de las cosas. Lo que estás, me da la impresión, de lo que estás tratando de hacer es dar excusas, pensando que vas a poder salir de eso ...



MV2- No



MV1- ... Y eso no ... así no va a funcionar. Y no quiero perder más tiempo.



MV2 ¿Usted quiere que le dé nombres? Le di un par de nombres.



MV1- No, yo no dije que me dieras nombres. Lo que yo quería era que usted hablara de lo que has hecho, y realmente no estás haciendo eso con ... con toda honestidad. Está bien. Me parece que usted va a querer ver las pruebas o que un abogado, cualquiera que sea, te explique bien eh ... lo que estás enfrentando.



MV2- Porque, o sea, usted me preguntó con quién trabajan directamente. No puedo inventar un nombre de tanto ... Si ellos ya están ahí, no le puedo decir ... a mí no me costaría decirle ... contarle de alguno de ellos. Pero si no, no ...



MV1- Hay bastante información de su involucramiento en el narcotráfico. Yo no estoy aquí para jalarte los dientes y tratar de sacarte una confesión de eso. No; ya yo he escuchado las cosas de lo que las personas han dicho de usted. Las varias personas. Así que, si usted quiere participar en este proceso y ayudarse, realmente, estoy aquí para escucharte, pero no estoy aquí para jalarte los dientes o para convencerte. Usted tiene que tomar la decisión y ser ...



MV2- Yo la, la estoy tomando, agente. Lo que pasa es que no puedo inventar el nombre de alguno de ellos.



MV1- No inventes ...



MV2- Sí ... No ...



MV1- Está bien. No te estoy pidiendo que inventes nada.



MV2- O sea que si, si yo fuera alguien de, de ... digamos, de, de decirle: “No, pues. Fue con X de los que están ahí.” “¿Y qué hacía?” Pues, ... cómo, cómo ... no sé; no me ...



MV1- ¿Tienes miedo de algo?



MV2- No, no



MV1- ¿No?



MV2- Yo, por eso, desde la vez pasada ... “Yo quiero saber”, le digo a Manny. “¿Qué es lo que puedo apoyar? ¿De qué es de lo que me están acusando? Para poder ...”



MV1- De eso es de lo que se te está, se te está acusando. Ya esos son, ya esos son cargos oficiales. No se te está pidiendo apoyo según lo que haces o quién conoces en Honduras. Lo único que usted puede hacer ahora es ayudar ... ayudarse en este proceso. O puedes ir a juicio y enfrentar a los cargos, donde los fiscales pondrán la evidencia, el abogado suyo pone la defensa y un jurado va a decidir si las pruebas son suficientes. Pero eso es algo que usted tiene que decidir.



MV2- Yo, yo, yo lo decidí. Estoy ... pero no ...



MV1- ¿Tienes hambre?



MV2- No, no. Es la misma sugestión de la gastritis.



MV1- ¿Quieres agua?



MV2- Agüita sí sería bueno.



MV1- Bueno, OK. Vamos a buscarte agüita ahí ahora ya. Ya estamos terminando aquí. Yo creo que vas a tener ... eh ... te conviene hablar con un abogado que te dé más consejos de qué es lo que está pasando aquí ahora contigo. Porque esto ... no vas a salir de esto aquí ahora ...



MV2- Sí (unintelligible)



MV1- ... dándonos unas medias explicaciones.



MV2- Entiendo, entiendo. No sé. Yo estoy en plena disposición de colaborar ... yo ... pero no encuentro qué ... Digamos, el caso aquí de la ... dice de las armas ... que dice ahí. Yo, mis armas ... ahí están los carnets de las que yo tengo. Y soy coleccionista, pero de armas viejas. Estas armas ... ¿que las traje ... las quise mandar a Estados Unidos?



MV1- No, eso no dice eso. Eso es posesión y conspiración de las armas en relación a crímenes de narcotráfico. Y como ... como te dije antes, ... es la conspiración de traer las drogas desde Colombia, Suramérica, hacia los Estados Unidos. Eso pasa por Honduras, por Guatemala. Tú no tienes que físicamente agarrar un kilo y ponerlo en los Estados Unidos. Como tú dijiste que el Rojo ... (unintelligible) que el Rojo estaba, huh, huh ... transportando, vendiendo, comprando, lo que sea, e iba para los Estados Unidos ...



MV2- Bueno, pero ...



MV1- ... pero estaba vendiendo drogas a los Estados Unidos.



MV2- ... todos ellos, todos ellos, él único lugar donde lo mandaban es acá.



MV1- Sí



MV2- Y de acá, pues, lo transportan para Europa. Que eso se mira, ¡pucha! Es algo ...



MV1- Yo no sé nada de eso – transportarlo de aquí a Europa.



MV2- No …



MV1- Hay bastantes consumidores aquí.



MV2- Sí, aquí es la mayoría, pero, bueno, todo las, las ... yo miro muchos documentales y ... pero sería ilógico hablarle de eso si estamos en mi tema. Pero en eso de las armas ... no sé. Me siento como ... así como que ... me tiraron todo a mí. Así me siento.



MV1- ¿Quién te lo tiró?



MV2- Toda la gente que está ... Eso se lo manifesté la vez pasada. Y yo le dije a la gente allá en Honduras: “Este, este relajo a mí me lo van a echar. Todo este relajo ... de que ... desde que esa gente se fue para allá. Esa gente la va a agarrar conmigo o la va a agarrar con Juan cualquiera (unintelligible) desquitar con Juan”. “Bueno, si hay algo”, me dice Juan, “pues va a ser tu problema”. “No, pues, claro”, le digo. “Si ya estoy grande”.



MV1- Ajá



MV2- Me siento así como que ...



MV1- No ... Yo entiendo ... eh ...



MV2- Sí



MV1- Estás en una situación difícil, muy difícil, eh ...



MV2- Este último: conspiración to possess ...



MV1- De poseer



MV2- Máquina ... no ...



MV1- Machine guns. Armas de ... en relación al crimen de narcotráfico.



MV2- ¿Que yo tengo las armas?



MV1- Conspiración de poseer …



MV2- Ya



MV1- Cuando te sientes con un abogado, él te puede explicar qué significan cada uno de esos cargos en términos de tiempo en la cárcel.



MV2- Se destruyó mi vida ya. (Unintelligible)



MV1- Y no tienes esto por cosas que han inventado personas. Los fiscales saben bien cómo llegar a la verdad cuando están entrevistando a personas ... Y te puedes asegurar que, cuando salga la noticia que usted está preso por narcotráfico, van a venir más personas buscando beneficios para ellos mismos ... “Sí, yo trabajé con él”. “Yo le entregué dinero”. Piénsalo bien, Tony.



MV2- Pero, ¿cómo ... cómo le podría yo probar que alguien de ellos estaba con ... O que trabajé con ellos? Si yo quiero, digamos, sólo para salir del paso, le dijera: “X persona” y me dice usted: “Pruébamelo”.



MV1- Ajá



MV2- ¿Cómo se lo voy a probar si me lo estoy inventando yo ahorita?



MV1- Ése es el trabajo mío y de los fiscales. Yo no … Si tú me dices: “Mira, yo trabajé con Fulano de Tal”, ... yo no acepto eso como prueba. Eso se anota y se investiga.



MV2- Pues tendría que probarle yo todo eso. Yo no puedo.



MV1- No ... Por eso es muy importante uno decir la verdad de un comienzo, porque entonces la palabra de uno vale mucho. Pero si uno empieza con mentiras o medias verdades, entonces se le hace más difícil en el futuro darle peso a lo que uno dice. ¿Me explico?



MV2- Sí, pero como le repito, no, no puedo ... no puedo ... Y... Y lo mismo les dije a ...



MV1- No te estoy pidiendo que inventes algo. Yo creo que ... que lo mejor ahora es que paremos esto y usted piensa, piense bien cómo quieres jugar esto en el futuro.



MV2- Yo lo que quiero es salir adelante con esta investigación y colaborarles en todo.



MV1- El primer paso ...



MV2- Perdón



MV1- Y vamos a terminar ahora. El primer paso en la colaboración es aceptar los cargos. Y yo no estoy diciendo que tienes que aceptar algo que nos has hecho. Pero lo que sí te pudo decir es que estos cargos no se inventan. Entonces, el primer paso es aceptar culpabilidad por los crímenes que has cometido. Ése es el primer paso. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces no hay segundo paso. ¿OK? No, no te voy a amenazar. No te voy a dar promesas ... ni promesas verídicas ni promesas falsas. Ésa es la verdad. Ése es el proceso. Usted tiene que pensarlo bien y decidir cómo es que quieres proceder.



MV2- Aquí --con el perdón--, ¿cuál es esta última? Dice: “Making false ...”



MV1- Dando declaraciones falsas.



MV2- Ah, OK



MV1- Ése es el primer paso. Si no quieres aceptar ese primer paso ... no, no te pongas a pensar en el segundo paso porque nadie lo va a escuchar, ¿OK? Entonces, quiero reiterar que esta entrevista se hizo sin ninguna amenaza ...



MV2- Sí, claro



MV1- Sin ninguna presión. Usted lo hizo voluntariamente. Confirmaste que no tenías ningún abogado. Piensas a ... llamar al abogado, a consultar, a buscar un abogado, pero en ese momento no tienes abogado.



MV2- No tengo.



MV1- OK. Son las uno y cincuenta y tres de la tarde.



MV2- OK



MV1- ¿OK?



Fin

