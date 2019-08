Tony Hernández, seguimiento del testimonio desclasificado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.



Al ser detenido en Estados Unidos por el delito de conspiración para el tráfico de cocaína, posesión de armas y falso testimonio, el exdiputado hondureño Antonio "Tony" Hernández fue interrogado sobre la banda de Los Cachiros y sobre su presunta relación con otros narcotraficantes. LA PRENSA empezó a publicar el documento íntegro de ese testimonio. Aquí el seguimiento de la primera parte textual del interrogatorio que recién fue desclasificado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La sigla MV1 se usa para identificar al interrogador y MV2 es como se denomina a Tony Hernández. Mañana se publicará la segunda parte.



MV1- Bueno, si no estoy equivocado, ellos te preguntaron si usted conocía a los Cachiros. Dijiste que no.



MV2- Ajá



MV1- ¿Verdad?

MV2- Ajá



MV1- Entonces ellos te mostraron un video.



MV2- El video. Ahí ...



MV1 - Tú has aceptado dinero de los Cachiros.



MV2- No me entregaron. Sí me lo propusieron. Cuando, cuando yo le mencionaba el tema del muchacho que me invitaba constantemente a que atendiera a este señor con el tema de construir una hidroeléctrica en, en Atlántida, eh ... él fue compañero mío en la universidad. Inclusive con Marlon, el muchacho que se fue, fueron compañeros, compañeros. Eh ... y le dije: “Mire, ¿qué es lo que vamos a ver?” “Es que, mire, que tenemos esto y hacer otro tema de Ceiba”. Pero yo venía saliendo de Casa Presidencial, de hacer unas diligencias, estábamos cerca y yo no me acordaba ... no sabía quién era él porque yo sólo había visto al señor este en la tele ... a este Leonel ...



MV1- Ajá



MV2- Y yo creo que el que llegó fue el más joven. Todavía no tengo la certeza quién de ellos fue, pero sí fue uno de ellos. Eso sí estoy más que cien por ciento seguro, igual que ustedes. Cuando me dijo: “Mire y... tenemos aparte”, y sacó un legajo, porque fue a un restaurante, en un lugar público. “Está esto también”. “¿Y qué es eso?” “Nos debe el gobierno tanto y tanto”. “Bueno, mire, lo que yo puedo hacer es averiguar”. Ahí en la grabación tiene que decir prácticamente lo que yo le dije. “yo lo que puedo hacer es hablar con el ministro o con el director de carreteras y preguntar por qué no se le ha pagado”. Y refiriéndonos a ese tema ahorita ... después, cuando salimos de ahí ... él obviamente habló de un porcentaje. No recuerdo de cuánto. Y este muchacho, el Alero, que se ... a él dicen el Alero ... de apellido Ramírez, y me seguía insistiendo que, que podía agarrar ... entonces, y por eso es que asistí a esa reunión. Cuando me dieron ese legajo yo me fui a la Dirección de Carreteras y le pregunté: “Ingeniero”, le digo yo, “¿y qué es esto? Mire, esta gente me están diciendo que se les debe tanto”. “¡Huy!”, me dice el Ingeniero (unintelligible), “llevate eso de aquí, que vas a terminar en un problema”. “¿Qué pasó?” le dije. “Eso es de los Cachiros”. “¡Pucha!” dije. “Te vas a meter en un problema con tu hermano”. “¡Pucha!” le digo. Entonces eh ... “botá esa mierda”, dice. Así en esas palabras: “botá esa mierda”. Y yo me deshice de él. “Y no me la dejes aquí. Lleváte eso para otro lado”. Y me comentó: “Acordáte de la noticia”, me dijo, “que el presidente Obama dijo que ellos habían sido ... que ellos eran los mayores distribuidores de drogas para Estados Unidos y que después el presidente Hernández dijo ...” Ahí es donde viene el tema este. El presidente Hernández dijo que no les iban a pagar a esas empresas porque tenían el problema de estar en la ... en el ojo del huracán, tanto en Estados Unidos como en la misma ... la misma ... el mismo ministerio público en Honduras. Eso fue el primer año. El primer año. Yo tenía tal vez tres o cuatro meses de ser diputado. Y eso no se pagó.



MV1- Tú ya sabías quiénes eran los Cachiros.



MV2- Sí, sí



MV1- Todo el mundo en Honduras lo sabía.



MV2- Y el señor este, Leonel, todo el mundo lo conocía.



MV1- Usted dijo que quería empezar este proceso de colaboración hace un año ...



MV2- Sí



MV1- ¿Con qué información estabas pensando colaborar?



MV2- Eh ... Por eso, lo que usted me pregunte, pues yo puedo tirarlo a la mesa acá. Pero de eso, pues, yo ahí sí podría decirle y usted se me puede enojar y yo voy a salir perdiendo, yo (unintelligible).



MV1- Yo no estoy enojado.



MV2- No, porque le diga que eso no es mío. ¿Cómo voy a poner ...? Sólo faltaría que le ponga entonces Juan Antonio Hernández.



MV1- Mire, lo que usted dice aquí no me va a enojar.



MV2- No, no, no. Claro.



MV1- De ninguna manera. Esta no es mi oportunidad.



MV2-Sí



MV1- Es la suya.



MV2- Es la mía; yo entiendo.



MV1 -¿OK?



MV2- Pero no puedo admitirle eso que está ahí porque puede ser TH; puede ser ... ¿Cómo voy a ... cómo voy a poner mis iniciales en un negocio de esos tan, tan peludo? Y que yo sé que voy a ser el primero en salir, en salir en problemas.



MV1- ¿Cuáles son los, eh, los narcotraficantes que usted conoce, además de don Emilio y el Rojo?



MV2-Mario José Cáliz



MV1- ¿Quién más?



MV2- Eh, bueno, los que ya están acá, ¿no?

En su declaración, Tony Hernández negó tener que ver con los paquetes de droga marcados con las iniciales TH, pues dijo que sería muy obvio.

MV1- No, cualquiera. Puedes empezar con los que están acá.



MV2- Bueno, en su orden como han venido: Los Cachiros. Don H. Eh ... Dos de esos últimos que vinieron nunca los escuché.



MV1- ¿Los dos ... los Valles?



MV2- No, los Valle; los Valle sí



MV1- Sí los conoces.



MV2- Los Valle los conocí. Sí, los conocí en un cumpleaños en (unintelligible).



MV1- Aja



MV2- Y los conocí también porque me mandaron al famoso Toño Frontera con el que supuestamente íbamos a matar a mi hermano y al embajador. Y me mandaron a ofrecer dinero. Y me dijeron en la campaña que daban helicópteros, que daban dinero y que me podían hacer presidente, perdón, diputado. “Y dígale a Samuel”, me dice, que Samuel era el propietario y yo era el suplente ... Eh ... no, le digo a Samuel ... cuando le digo a Toño: “Mire, Toño, yo no le voy comentando las cosas. Usted va a terminar en líos también, como han terminado todos. Tiene buenos negocios su familia. Mire que si usted no le para bolas ... Usted lo que quiere es pisto, pisto le voy a traer”. Y llegaba a mi finca, a mi finquita, vamos, no es finca, finca. Ustedes ya la han de conocer. O la ... O por lo menos saber que no es algo ostentoso. Es algo que me dejó mi papá. Y llegaba casi a diario.



MV1- ¿Quién llegaba?



MV2- Toño Frontera



MV1- ¿Con qué?



MV2- Con el objetivo de llevarme donde ellos o llevarme dinero para ... Ellos sí me pidieron directamente información. Faltando unos días para que los detuvieran, eh ... me llegó a buscar el muchacho este y le digo yo: “Mire, ¿quién los está pajeando a ustedes? A los señores los van a llevar. Si hay alguien de la policía que les está dando mentiras, díganle que eso es falso. Nadie va a detener eso. Esos señores se los van a llevar”. “Sí, pero el trato”, me dice, “es que no se los lleven”. “Bueno, yo no sé quién hizo el trato, porque con Juan no se ha hecho y usted sabe como es Juan”. “Pero, mire Tony, ayudémosles”, no sé qué. “Si hay alguien de la policía que les está diciendo”, digo “que no se los van a llevar -- se los van a llevar y los van a detener”. Ellos sí me mandaron a ofrecer directamente dinero para eso exactamente. Para la información. Y con ... con el señor Pacheco yo nunca, nunca tuve acceso a poder preguntarle algo.



MV1- ¿Quién es el señor Pacheco?



MV2- El ... el secretario de defensa, perdón, de seguridad. El general Julián Pacheco, que en ese tiempo, en ese tiempo sí creo que estaba de Inteligencia. No, estaba de ministro. Inclusive el señor Lobo lo mencionó. Yo no sé cómo va en ese tema él Eh ... lo mencionó, que él llegó a buscarlo. Con él, pues, yo no tuve acceso a poder hablar directamente, peor preguntarle una cosa de ésas. Solo lo miré una vez en un concierto. Y yo noté que era una persona muy seria. Eh ... Usted sabe cómo, cuándo poder hablar con alguien para X tema, para poder sacar información o para poder decirle: “General, ¿usted me puede proporcionar tal cosa?” A vox populi se sabía que los señores estos los detenían. Los detenían porque los detenían. Y que los agarraban y que los iban a agarrar. Y ellos son los que habían programado cuándo iban a asesinar al presidente el quince de septiembre del dos mil quince, creo. Quince o dieciséis, ahí, llegando a Gracias. Que él está pagando por eso con otro señor salvadoreño y un exmilitar hondureño. Que era una persona de Gracias. Una persona conocida de nosotros.



MV1- ¿Quiénes son los otros narcotraficantes que usted conoce?



MV2- Perdón ... vamos a irnos por zonas. Este señor Pinto.



MV1- ¿Primer nombre?



MV2- Eh ... que estaba en la zona sur de Honduras. Él creo que anda huyendo también. Él creo que anda huyendo. El señor Pinto. Creo que también el hermano. Ellos son de Copán. Trabajaban con ellos directamente. Eh ... por la zona costera, bueno, ahí sólo eran estos señores de los Cachiros, y no sé si dejaron a alguien más ahí en esos temas. Porque yo ahí no voy; ni a Copán ni a lugares así porque me han prohibido por lo peligroso que está. Pero déjeme hacer memoria de más. Pero este muchacho de Gracias, sí.



MV1- ¿Cuál?



MV2- Mario José Cáliz. Y es una persona que está invirtiendo una cantidad de dinero exagerada.



MV1- ¿Con quién trabaja él?



MV2- Eh ... pues yo creo que ha de trabajar ya con alguien de afuera.



MV1- ¿Cómo así “afuera”?



MV2- De afuera de Honduras

Héctor Emilio Fernández Valle era uno de los capos de la droga que también operaba en el departamento de Copán en contubernio con el cartel de los Valle. Una vez que el emporio de los Valle se fue desarticulando con las operaciones montadas por la Policía Nacional, Ministerio Público y la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Don H se refugió en la zona norte de Tegucigalpa, El Hatillo, en donde fue capturado en octubre de 2014. Estados Unidos lo acusó de conspirar para introducir cocaína a este país fue extraditado en febrero de 2015.

MV1- Sí, pero, ¿con quién? ¿Gente de que país?



MV2- Eh ... pues tiene que ser algunos contactos que él tiene en Guatemala. Porque él trabajaba directamente con El Rojo y era la mano derecha de él. Y algunas inversiones que se están haciendo ahora ahí que ... ¡ufff!



MV1- ¿Cómo sabes las inversiones que se están haciendo?



MV2- Porque está un primo de él dirigiéndolas.



MV1- ¿Usted tiene contacto con Cáliz?



MV2- Ya poco, poco. Porque desde la campaña quedó una fricción cuando él quería ser alcalde y el presidente no, no, no lo apoyó para que fuera en las planillas.



MV1- ¿Cuántos años lleva trabajando Cáliz en el narcotráfico?



MV2- Bueno, desde ... dos ... casi dos años. Más tal vez.



MV1- ¿Dos años?



MV2- Creo que más. Pero eso, eso es algo público.



MV1- No, no es público.



MV2- Allá sí es público. Allá en Gracias todo el mundo lo sabe. Si le tienen miedo a él. Le tienen miedo. Y de más importe, como le digo, él me fue a ofrecer ese tema de poder pasarlo en cilindros con, con nitrógeno. Y es una persona muy, muy aguerrida; muy ...



MV1- ¿Por qué él te ofreció a ti pasar eso en los cilindros?



MV2- Siempre tratan de involucrar a alguien para poder estar en el ... tener algo del, del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo, para ingresar a alguien o comprometer al, al gobierno para que les ayude. Eso siempre, siempre ha pasado. Es un modus operandi del narcotráfico y ... y del crimen organizado.



MV1- ¿Cuántos de estos narcotraficantes te han ofrecido a ti meterse en vueltas con ellos?



MV2- Bueno, El Rojo



MV1- Ajá



MV2 -Este muchacho, Toño Frontera, que está preso, pero lo que él me decía directamente que me daban el dinero; y usted agarra una vez y tiene que ser un recluta de ellos. Y con Hon H, le sería mentiroso. Ese señor yo no ... yo sólo lo saludé dos o tres veces.



MV1- Él nunca te ofreció ...



MV2- No, porque no ... él sí llevaba ... yo lo conocí a él por un compañero del Congreso. Ellos fueron ... estudiaban en un colegio de ganadería y ellos empezaron a montar toros y ahí se conocieron. Y por él fue que yo lo conocí. Así es que ... Él se llama Juan Carlos Valenzuela, y ...



MV1 -¿Toño Frontera es Carlos Valenzuela?



MV2- No, no, no



MV1- ¿No?



MV2- No. Juan Carlos Valenzuela es el diputado que por él lo conocí, porque fueron compañeros en el, en el ....

